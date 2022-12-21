68.6 مليار درهم قيمة صفقات الأسهم الكبيرة خلال 2022

أبوظبي (وام)

شهدت أسواق الأسهم المحلية تنفيذ نحو 224 صفقة كبيرة على أسهم الشركات المدرجة بقيمة تربو على 68.6 مليار درهم، وذلك منذ بداية العام الجاري 2022.

وجرى تنفيذ الصفقات الكبيرة على نحو 16.4 مليار سهم منذ بداية شهر يناير الماضي وحتى ديسمبر الجاري، بحسب بيانات صادرة عن سوق أبوظبي للأوراق المالية.

واستحوذ سوق أبوظبي للأوراق المالية على نصيب الأسد من الصفقات الكبيرة المنفذة خلال العام الجاري بواقع 207 صفقات بلغت قيمتها 68.15 مليار درهم بعد تنفيذها على عدد 16.1 مليار سهم، فيما شهد سوق دبي المالي تنفيذ 17 صفقة كبيرة خلال العام الجاري على عدد 304.38 مليون سهم بقيمة 495.69 مليون درهم.

وكانت قيمة أكبر صفقة تم تنفيذها في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال العام الجاري على سهم «ألفا ظبي القابضة» في 8 ديسمبر الجاري بقيمة 26.5 مليار درهم على عدد مليار سهم من خلال 11 صفقة، فيما جاءت في المرتبة الثانية صفقة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» المنفذة في سبتمبر الماضي بقيمة 11.74 مليار درهم لعدد 9.63 مليار سهم من خلال 102 صفقة كبيرة.

وفي المرتبة الثالثة، جاءت صفقة «إيبيكس للاستثمار» المنفذة في أبريل الماضي بقيمة 10.12 مليار درهم لعدد 1.83 مليار سهم من خلال 19 صفقة كبيرة، كما جاءت «إيبيكس للاستثمار» في المركز الرابع بعد تنفيذ صفقات كبيرة أخرى في سبتمبر الماضي بقيمة 5.74 مليار درهم لعدد 1.22 مليار سهم من خلال 14 صفقة.

وحلت «ألفا ظبي القابضة» في المرتبة الخامسة بعد أن شهدت تنفيذ صفقتين كبيرتين في سبتمبر الماضي بقيمة 3.65 مليار درهم لعدد 139.12 مليون سهم، فيما جاءت «مجموعة ملتيبلاي» في المركز السادس بعد تنفيذ 6 صفقات كبيرة في ديسمبر الجاري بقيمة 2.78 مليار درهم على عدد 560 مليون سهم.

وجاءت «كيو القابضة» في المركز السابع بعد تنفيذ 6 صفقات كبيرة بقيمة 2.1 مليار درهم على عدد 505.8 مليون سهم، وثامناً «أي آند - اتصالات سابقاً» بعد تنفيذ 7 صفقات في نوفمبر الماضي بقيمة 1.5 مليار درهم على عدد 59.8 مليون سهم، وتاسعاً «انفيكتوس للاستثمار» بعد تنفيذ 3 صفقات كبيرة بقيمة مليار درهم على عدد 250 مليون سهم.

وتصدرت شركة الصير للمعدات والتوريدات البحرية «الصير مارين» المركز العاشر بعد تنفيذ صفقة واحدة بقيمة 475 مليون درهم لعدد 50 مليون سهم، ثم «مصرف أبوظبي الإسلامي» بصفقة واحدة بقيمة 416.3 مليون درهم لعدد 43.5 مليون سهم، ثم «فيرتغلوب» بصفقة واحدة بقيمة 371.3 مليون درهم لعدد 65.15 مليون سهم.

كذلك شهدت «رأس الخيمة للأسمنت الأبيض» تنفيذ 5 صفقات كبيرة في أبريل الماضي بقيمة 367.5 مليون درهم، بالإضافة إلى 6 صفقات في الشهر نفسه بقيمة 330.7 مليون درهم، وجرى تنفيذ صفقة واحدة على «عنان للاستثمار القابضة» بقيمة 331.7 مليون درهم.

وكان من ضمن الصفقات الكبيرة المنفذة خلال 2022، صفقة على «أدنوك للحفر» بقيمة 114.8 مليون درهم لعدد 31.4 مليون سهم، إضافة إلى 5 صفقات على «البنك العربي المتحد» بقيمة 93.2 مليون درهم، وصفقة على «أبوظبي الوطنية للفنادق» بقيمة 40 مليون درهم، وصفقة على «الاتحاد للتأمين» بقيمة 39.5 مليون درهم.

وتم تنفيذ صفقات عدة كبيرة خلال العام الجاري على شركة «الوثبة الوطنية للتأمين»، منها 3 صفقات في أغسطس الماضي بقيمة 299.3 مليون درهم، وصفقتان في ديسمبر بقيمة 18.17 مليون درهم، وصفقة واحدة في أغسطس بقيمة 18.09 مليون درهم، وصفقة واحدة في يوليو بقيمة 9 ملايين درهم.

كما شهد سهم «حياة للتأمين» تنفيذ 3 صفقات كبيرة بقيمة 19.6 مليون درهم في سبتمبر، بالإضافة إلى صفقتين في الشهر ذاته بقيمة 14.16 مليون درهم، أيضاً تم تنفيذ صفقة كبيرة على سهم «أم القيوين للاستثمارات العامة» بقيمة 17.08 مليون درهم في يونيو، وصفقة واحدة بقيمة 4.53 مليون درهم في أبريل الماضي.

يذكر أن سوق دبي المالي أطلق خدمة «الصفقات الكبيرة المباشرة» اعتباراً من مطلع يونيو 2016، وهي آلية وفرها السوق للمستثمرين وشركات الوساطة بما يتيح إنجاز صفقات من هذا النوع على أسهم شركة مدرجة دون التقيد بنطاق الحدود السعرية المعمول به في السوق، شريطة ألا يزيد أو يقل السعر المحدد لتنفيذ الصفقة عن سعر إغلاق السهم في اليوم السابق لإبرامها بنسبة 25% ولا تؤثر الصفقات الكبيرة المباشرة المنفذة في سعر إغلاق سهم الشركة المعنية ولا في المؤشر العام، كما أنها لا تؤثر في أعلى وأدنى سعر تم تنفيذه خلال الجلسة أو خلال آخر 52 أسبوعاً.