%50 حصة «ياس» من المشاريع العقارية الجديدة بأبوظبي

سيد الحجار (أبوظبي)

استحوذت جزيرة «ياس» على نحو %50 من الوحدات السكنية الجديدة التي تم إطلاقها بأبوظبي خلال العام الحالي، مع توالي إطلاق شركة التطوير لعدد من المشاريع العقارية الجديدة بالجزيرة، تلبيةً للطلب المتزايد على شراء الشقق والفلل السكنية بـ «ياس» من شرائح متنوعة من المشترين. وأطلقت «الدار العقارية» العام الحالي 7 مشاريع جديدة توفر نحو 3700 وحدة سكنية، منها 3 مشاريع توفر أكثر من 1900 شقة وفيلا سكنية في جزيرة «ياس»، كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية العام الحالي عن مشروعي «بيرلا 1» و«بيرلا 2» في جزيرة ياس، بإجمالي 305 شقق سكنية، ليصل إجمالي المشاريع الجديدة التي تم الكشف عنها بالجزيرة خلال 2022 إلى 5 مشاريع توفر أكثر من 2200 وحدة سكنية.

وسجلت جزيرة ياس تداولات عقارية بلغت 2.8 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، لتواصل الجزيرة تصدر قائمة المناطق الأكثر تداولاً للعقار في أبوظبي خلال العام الحالي، بعدما تصدرت القائمة خلال العام الماضي أيضاً بتسجيل تداول بقيمة 4.1 مليار درهم.

وأكد مسؤولون ومتعاملون عقاريون لـ«الاتحاد» وجود طلب مرتفع على شراء الوحدات السكنية بالمتميزة التي توفر خدمات نوعية ومرافق ترفيهية، وهو ما يتوفر بالمشاريع العقارية الجديدة بمناطق التملك الحر، وفي مقدمتها جزيرة «ياس»، ما يشجع الشركات على طرح المزيد من المشاريع الجديدة بالجزيرة، تلبية للطلب المتزايد من شرائح متنوعة من المشترين.

مشاريع جديدة

وشهد العام الحالي طرح شركات عقارية عدداً من المشاريع الجديدة بعدة مناطق، حيث أطلقت شركة بلووم القابضة، سبتمبر الماضي مشروع «توليدو» والذي يضم 405 وحدات سكنية، تتنوع بين منازل تاون هاوس والفلل المستقلة، ويمثل المرحلة الثانية من «بلووم ليفينج»، والذي سيضم أكثر من 4 آلاف وحدة سكنية متنوعة ما بين الفلل ومنازل تاون هاوس والشقق، وذلك بعدما طرحت يونيو الماضي 257 منزلاً وفيلا مستقلة ضمن المرحلة الأولى «قرطبة».

وأعلنت كيو للعقارات، إحدى شركات «كيو القابضة»، سبتمبر الماضي، عن طرح وبيع كل الوحدات السكنيّة للمرحلة الثانية من مشروع «ريم هلز» في جزيرة الريم، والتي توفر وحدات سكنية متلاصقة من 4 غرف، وتاون هاوس من 3 غرف، بأسعار تبدأ من 2.2 مليون درهم، وتضم المرحلة الثانية نحو 166 فيلا، فيما ضمت المرحلة الأولى، التي تم إطلاقها خلال مارس الماضي، نحو 221 فيلا سكنية.

كما كشفت شركة ريبورتاج العقارية مؤخراً عن إطلاق مشروع «بلازا» في مدينة مصدر بأبوظبي، والذي يتألف من 348 وحدة سكنية، ليصل بذلك إجمالي الوحدات السكنية التي أطلقتها شركات التطوير العقارية بالعاصمة لأكثر من 5 آلاف وحدة سكنية، منها 2200 شقة وفيلا بجزيرة ياس.

طلب مرتفع

وأكد راشد العميرة، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية لدى الدار للتطوير اهتمام «الدار» بطرح المزيد من المشاريع الجديدة التي تلبي متطلبات شرائح متنوعة من المشترين، مشيراً إلى جاذبية جزيرة «ياس» لمشتري العقارات بأبوظبي، في ظل توفر العديد من الخدمات النوعية والمرافق الترفيهية والسياحية والثقافية.

وفي جزيرة ياس، قررت «الدار» مؤخراً إطلاق مجمع «ياس بارك فيوز»، والذي سيضم 341 فيلا مستقلة على مقربة من «ياس بارك غايت»، بأسعار تبدأ من 2.84 مليون درهم للثلاث غرف، و3.43 مليون للأربع غرف، 4.1 مليون درهم للفلل ذات الخمس غرف.

وكانت «الدار» أطلقت في أغسطس الماضي مشروع «ياس بارك غايت»، ويضيف 508 منازل جديدة، ما بين وحدات تاون هاوس وفلل، كما أعلنت خلال شهر يوليو الماضي إطلاق مشروع «ياس غولف كولِكشن»، ويضم 1062 شقة ووحدات دوبلكس.

خدمات جاذبة

بدوره، أوضح الدكتور محمد نعيمات، رئيس مجموعة الحصن ارتفاع الطلب على شراء الوحدات السكنية بجزيرة «ياس» في ظل توفر العديد من الخدمات والمرافق الجاذبة للمشترين.

ولفت نعيمات إلى أن الأسعار التنافسية وتوفير المزيد من طرق السداد المرنة يجذب شرائح متنوعة من المشترين بمناطق التملك الحر وفي مقدمتها جزيرة ياس.

وجاءت جزيرة ياس في المركز الثاني ضمن قائمة أفضل المناطق لشراء الفلل الفاخرة بأبوظبي خلال الربع الثالث من عام 2022، بحسب التقرير الصادر مؤخراً عن موقع بيوت ودوبيزل، والذي أشار إلى ارتفاع سعر القدم المربعة 6.54% إلى 1208 دراهم، فيما بلغت نسبة العائد على الاستثمار 5.22%.

وفيما يتعلق بالشقق، جاءت «جزيرة ياس» في المرتبة الثالثة من حيث أفضل المناطق لشراء للشقق الفاخرة بأبوظبي، حيث شهدت ارتفاعاً على متوسط سعر القدم 0.54% إلى 1282 درهماً، وبلغت نسبة العائد على الاستثمار 6.27%، بحسب التقرير.