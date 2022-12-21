1.3 مليار درهم سيولة الأسهم المحلية

أبوظبي (وام)

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم في ختام تداولات جلسة اليوم.

وتوزعت السيولة بواقع 1.07 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و197.08 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 263.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 13.8 ألف صفقة.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» عند مستوى 10331.78 نقطة، فيما بلغ مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» مستوى 10339.59 نقطة، ووصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3339.79 نقطة.

وارتفع في سوق أبوظبي سهم «الدار العقارية» 1.32% و«أغذية» 0.51% و«أبوظبي التجاري» 0.44% و«ألفا ظبي» 0.37% و«أي آند» 0.17% و«أبوظبي الإسلامي» 0.11% و«العالمية القابضة» 0.02% مع تصدره قائمة الأنشط بسيولة جاوزت 221.3 مليون درهم.

وفي سوق دبي، صعد سهم «الإمارات دبي الوطني» 0.38% و«إعمار العقارية» 0.17% و«تيكوم» 0.45% و«شعاع كابيتال» 7.57% و«أرامكس» 0.3% و«سالك» 3.58% وتصدر «إعمار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 59.59 مليون درهم.