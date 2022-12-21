«غرف الإمارات» تبحث التعاون مع غرفة أبها السعودية

دبي (الاتحاد)

بحث وفد غرف الإمارات برئاسة عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، مع حسن بن معجب الحويزي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبها، سبل تعزيز علاقات التعاون الاقتصادي المشترك بين الجانبين، وذلك بمقر هيئة تطوير منطقة عسير، بالمملكة العربية السعودية.ومن جانبه، أكد عبدالله محمد المزروعي، رئيس اتحاد غرف الإمارات، خلال اللقاء، حرص قطاع الأعمال الإماراتي، واهتمامه بالتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في منطقة عسير بأبها، لاسيما في ظل استراتيجية تطوير منطقة عسير والمشاريع المستقبلية التي سيتم إطلاقها خلال الفترة المقبلة، مقدماً شكره وتقديره لرئيس وأعضاء غرفة أبها على اهتمامهم لإنجاح زيارة عمل وفد غرف الإمارات. كما أشاد حسن بن معجب الحويزي، رئيس غرفة أبها، بالاهتمام الذي أبداه وفد الأعمال الإماراتي من أجل التعاون التجاري والاستثماري، موضحاً أن مثل هذه اللقاءات تشجع القطاعات كافة على التنمية الاقتصادية المتكاملة لما لها من مردود إيجابي، وأثر كبير على قطاع الأعمال في كلا البلدين الشقيقين.

