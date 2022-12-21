«أدنوك» تستحوذ على حصة 24.9% في «أو إم في» النمساوية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت كل من شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، وشركة مبادلة للاستثمار «مبادلة»، شركة الاستثمار السيادي في أبوظبي، اليوم عن صفقة تستحوذ «أدنوك» بموجبها على حصة «مبادلة» البالغة 24.9% في «أو إم في إيه جي» المجموعة العالمية للطاقة والكيماويات المدرجة في أسواق المال ومقرها في فيينا، ولم يتم الكشف عن التفاصيل المالية المتعلقة بالصفقة.وعند استكمال الصفقة بعد استيفاء الشروط والأحكام المتعارف عليها والحصول على موافقات جميع الهيئات التنظيمية المعنية، ستكون «أو إم في» شركة مملوكة بنسبة 24.9% من قبل «أدنوك»، وبنسبة 31.5% من قبل (أو بي ايه جي) وهي شركة نمساوية مستقلة قابضة، علماً بأن بقية حصص الملكية مدرجة في أسواق المال.

ومن خلال استثمارها في «أو إم في»، التي تمتلك 75% من أسهم شركة «بورياليس»، ستزيد «أدنوك» حصصها في كل من «بورياليس» و«بروج»، مما يعزز مكانتها في مجال الكيماويات، ويخلق فرصاً للنمو والاستفادة من تكامل الخبرات والقدرات والإمكانات عبر محفظة أعمالها في هذا المجال وخصوصاً في «بروج».

ويعد هذا الاستثمار خطوةً رئيسة ضمن جهود «أدنوك» لتسريع تنفيذ استراتيجيتها الطموحة لتنمية أعمالها في مجال الكيماويات محلياً ودولياً، ويتماشى كذلك مع استراتيجية «مبادلة» الاستثمارية طويلة الأمد.

وقال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» ومجموعة شركاتها - بهذه المناسبة -: «تماشياً مع توجيهات القيادة، تواصل 'أدنوك' تركيزها على تطوير وتوسعة أعمالها وتهيئتها لمواكبة المستقبل بما يحقق أقصى قيمة ممكنة لخدمة الاقتصاد الوطني. واستناداً إلى العلاقات الثنائية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا الصديقة، وشراكتنا طويلة الأمد مع 'أو إم في'، يسرنا استحواذ 'أدنوك' على حصة 24.9% في شركة 'أو إم في'».

وأضاف: «مع استمرارنا في مواكبة الطلب العالمي المتزايد على الطاقة منخفضة الانبعاثات، فإننا نركز على تسريع تنفيذ استراتيجيتنا للنمو المستدام وتوسعة حضور 'أدنوك' في الأسواق والقطاعات الاستراتيجية الرئيسية. وتؤكد هذه الصفقة المهمة وحصتنا البالغة 25% في 'بورياليس' تركيزنا على الاستثمار في بناء منصة متكاملة في مجال الكيماويات لتسريع تنفيذ استراتيجيتنا الطموحة التي ستوفر فرص نمو كبيرة ضمن محفظة أعمالنا في هذا المجال، مع التركيز بشكلٍ خاص على خلق قيمة إضافية مميزة لشركة 'بروج' ومساهميها».

وتعد هذه الصفقة خطوة مهمة ضمن جهود «أدنوك» المستمرة ونهجها للنمو الاستراتيجي والاستثمار، وهي تعزز كذلك دور الشركة كمحفز للاستثمار المسؤول والمستدام وخلق القيمة لدولة الإمارات وأبوظبي.

من جانبه، قال معالي خلدون خليفة المبارك، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة: «تتمتع 'مبادلة' بعلاقة طويلة الأمد مع شركائنا النمساويين الذين عملنا معهم على تطوير شركة (أو أم في) كشركة رائدة في قطاع الطاقة. وتأتي هذه الصفقة تماشياً مع استراتيجية عملنا لبيع عدد من الأصول بالقيمة المناسبة والوقت الملائم. وقد شهد عام 2022 زيادة في النشاط الاستثماري الاستراتيجي لمبادلة في مختلف قطاعات الأعمال الرئيسية وفي جميع أنحاء العالم. وسنواصل الشراكة مع أفضل الجهات والمؤسسات الرائدة، بينما نقوم بتنويع قاعدة استثماراتنا وتوسيع مجال نمونا».

يشار إلى أن هذه الصفقة تستند إلى العلاقات الوثيقة بين دولة الإمارات وجمهورية النمسا، وستساهم في خلق قيمة طويلة الأمد لكل من «أدنوك» و«مبادلة» و«أو إم في».