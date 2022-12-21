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الذهب يتراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أسبوع

الذهب يتراجع بعد ارتفاعه لأعلى مستوى في أسبوع
21 ديسمبر 2022 12:58

تراجعت أسعار الذهب اليوم الأربعاء بعدما سجلت في الجلسة السابقة أعلى مستوى في أسبوع، وذلك على خلفية استعادة الدولار لبعض قوته الأمر الذي يجعل السبائك المسعرة بالعملة الأميركية أعلى تكلفة بالنسبة للمشترين في الخارج.
وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1813.55 دولار للأونصة بحلول الساعة 0623 بتوقيت جرينتش بعدما ارتفع أكثر من واحد بالمئة أمس الثلاثاء على خلفية تراجع الدولار.
وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.1 بالمئة إلى 1823.60 دولار.
وارتفع مؤشر الدولار 0.1 بالمئة، بعد انخفاضه في الجلسة السابقة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، تراجعت الفضة في المعاملات الفورية 0.9 بالمئة إلى 23.94 دولار للأوقية، وهبط البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1003.26 دولار، فيما زاد البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1738.52 دولار. 

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المصدر: وكالات
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