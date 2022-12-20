«التمويل الدولية» تطلع على مشاريع ومبادرات «كهرباء دبي»

دبي (الاتحاد)

استقبل معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من مؤسسة التمويل الدولية التابعة لمجموعة البنك الدولي، ضم الدكتور سفيان العيسى، رئيس بعثة مؤسسة التمويل الدولية في الدولة، وكاتيا كوشناريفا، المستشار الرئيس لقطاع المحليات والبنية التحتية البيئية والشركات المملوكة للدولة، وجاكيشان اسناني، مسؤول استثمار أول، إدارة البنية التحتية في الشرق الأوسط، وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي.

حضر اللقاء المهندس وليد بن سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز في هيئة كهرباء ومياه دبي.

تأتي الزيارة في إطار تعزيز التعاون بين هيئة كهرباء ومياه دبي ومؤسسة التمويل الدولية، والاطلاع على إنجازات ومبادرات ومشاريع الهيئة لجعل دبي أفضل مدينة في العالم للعيش والعمل والزيارة وترسيخ موقعها كمركز عالمي للاقتصاد والتجارة، وتعزيز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة واستقطاب الاستثمارات الأجنبية وتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين.

واستعرض معالي الطاير جهود الهيئة في المساهمة في تعزيز ازدهار اقتصاد دبي، حيث أصبحت الهيئة نموذجاً يحتذى به على مستوى العالم في كفاءة واعتمادية الطاقة وتوفير خدماتها وفق أعلى المعايير والاعتمادية والكفاءة والجودة، ومواكبة الزيادة في الطلب على الطاقة والمياه من خلال رفع القدرة الإنتاجية التي تصل حالياً إلى 14.317 ميجاوات من الكهرباء و490 مليون جالون من المياه المحلّاة يومياً، إضافة إلى رفع قدرة شبكات النقل والتوزيع بما يواكب التوسع الكبير الذي تشهده دبي، حيث توفر الهيئة خدمات الكهرباء والمياه لنحو 3.5 مليون شخص من سكان دبي، وأكثر من 4.7 مليون شخص خلال فترة النهار.

وتمتلك الهيئة بنية تحتية قوية لتلبية الطلب المتزايد ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية دولة الإمارات في مجال الطاقة النظيفة وتقنيات كفاءة الطاقة. واعتمدت الهيئة نموذج المنتج المستقل للطاقة والمياه (IPWP)، والذي أسهم في انخفاض كبير في الإنفاق الرأسمالي لكل ميجاوات من الطاقة المركبة، واستقطبت الهيئة استثمارات بنحو 40 مليار درهم باستخدام هذا النموذج. وحققت الهيئة العديد من الأرقام القياسية العالمية في أقل تكلفة لأسعار الطاقة الشمسية والمياه المحلاة، ما جعل دبي معيارًا عالميًا لأسعار الطاقة الشمسية والمياه المحلاة.