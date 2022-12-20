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أسواق خارجية في مهرجان «دبي للتسوق»

الدخول مجاناً للأسواق الخارجية بالمهرجان (من المصدر)
21 ديسمبر 2022 01:18

دبي (وام)

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توفر الدورة الـ 28 من مهرجان دبي للتسوق العديد من الفعاليات المميزة لسكان إمارة دبي وزوارها ومنها قضاء تجربة ممتعة في الأسواق الخارجية المؤقتة خلال موسم الأعياد في طقس دبي المعتدل الجميل.
وبفضل تلك الأسواق التي يمكن الدخول إليها مجاناً في المهرجان يمكن للمتسوقين شراء العديد من المنتجات والأمتعة الحصرية من الملابس والأدوات المنزلية وغيرها إلى جانب تذوق أشهى الأطعمة وحضور الحفلات الموسيقية الحصرية التي يحييها نخبة من الموسيقيين. وبإمكان الجمهور التوجه إلى الأسواق المؤقتة التي تنظمها مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة في جميع أنحاء مدينة دبي خلال مهرجان دبي للتسوق، وهي «سوق السيف» في منطقة السيف على خور دبي، و«اتصالات إم أو تي بي» في حي دبي للتصميم، و«متاجر دبي 80›s» في «لاست إكزت الخوانيج»، و«فايبز باي ذا باي» في «دبي فستيفال سيتي مول».

دبي
الإمارات
مهرجان دبي للتسوق
موسم الأعياد
الأسواق الخارجية
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