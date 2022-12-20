«أدنيك» تنال شهادة كايت مارك لإدارة الابتكار

أبوظبي (الاتحاد)

حصلت مجموعة أدنيك على شهادة "كايت مارك لإدارة الابتكار" من المعهد البريطاني للمعايير، لتكون بذلك أول جهة تنال هذه الشهادة المرموقة على المستوى العالمي ضمن قطاع سياحة الأعمال.ويأتي هذا الإنجاز الاستثنائي ليتوج الجهود التي تبذلها مجموعة أدنيك في تكريس نهج الابتكار للتطوير المستمر ورسم ملامح مستقبل سياحة الاعمال؛ وتؤكد الشهادة نجاحها في تنفيذ رؤيتها وإرساء الاستراتيجيات والسياسات والأهداف اللازمة لتحقيق النتائج المرجوة من برنامج الابتكار الخاص بها، بجانب توفيرها البيئة الداعمة والمحفزة لذلك.

وقال حميد مطر الظاهري، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة أدنيك: "يؤكد حصول مجموعة أدنيك على شهادة كايت مارك لإدارة الابتكار على دورها الحيوي في قيادة قطاع سياحة الاعمال والفعاليات على الصعيدين المحلي والدولي، والجهود الاستثنائية التي تبذلها لتحقيق أعلى معايير الابتكار والتميز المستدام في كافة برامجها وأنشطتها، والتي تندرج وفق استراتيجيتها الرامية لترسيخ مكانة إمارة أبوظبي كعاصمة لقطاعي سياحة الأعمال والسياحة الترفيهية في المنطقة".

وأضاف: "إن الحصول على هذا الاعتماد الذي يعد الأول من نوعه على الصعيد العالمي الاولى سيساهم في زيادة تنافسية المجموعة، لاسيما مع تنامي اعتمادها على الابتكار كنهج أساسي لتحقيق المرونة والتكيف مع المتغيرات المتسارعة التي يشهدها العالم في جميع المجالات، ويسلط الضوء على مجموعة أدنيك كواحدة من أبرز الشركات عالمياً وأكبرها تأثيراً في رسم واقع ومستقبل قطاع الفعاليات".

ويمنح المعهد البريطاني للمعايير شهادة كايت مارك لإدارة الابتكار للشركات الرائدة التي تسعى لاستعراض مقوماتها الإبداعية وضمان الوصول للإمكانيات التي يتيحها الابتكار في عوائد الاستثمار. وتهدف الشهادة لتقييم نواتج عملية الابتكار ومساعدة الشركات على تحقيق عوائد ومنافع تجارية ملموسة.