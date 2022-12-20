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الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.4 مليار درهم

الأسهم المحلية تستقطب سيولة بـ 1.4 مليار درهم
20 ديسمبر 2022 16:59

أبوظبي (وام)

 

استقطبت أسواق الأسهم المحلية سيولة تجاوزت 1.4 مليار درهم في ختام تداولات جلسة مستهل الأسبوع، مع تركيزها بشكل رئيسي في أسهم العقار والمالية والبنوك.

وتوزعت السيولة بواقع 1.19 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية و206.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد التداول على 305.5 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 15.5 ألف صفقة.

وارتفع مؤشر سوق دبي العام بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 3348.43 نقطة، فيما وصل مؤشر سوق أبوظبي "فادكس 15" إلى مستوى 10366.87 نقطة، وسجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام "فادجي" مستوى 10343.07 نقطة.

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وعزز صعود سوق دبي ارتفاع "الإمارات دبي الوطني" بنسبة 0.38% و"ديوا" 0.43% و"إمباور" 0.73% و"تبريد" 10.14% و"سالك" 0.4%، كما صعد سهم "أمانات القابضة" بنحو 0.83% مع إعلان الشركة عن إندماج سكون العالمية القابضة مع مركز كامبريدج لتؤسس بذلك أكبر منصة للرعاية الطبية وإعادة التأهيل في المنطقة.

وتصدر "إعمار العقارية" النشاط مستقطباً سيولة بأكثر من 36.9 مليون درهم، تلاه "إمباور" بنحو 28.8 مليون درهم، ثم "تبريد" بسيولة 22.59 مليون درهم، يليه "دبي الإسلامي" جاذباً نحو 22.2 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفع "أبوظبي الأول" 0.58% و"ألف ظبي" 0.07% و"بروج" 0.39% و"فيرتيغلوب" 0.68% و"بيانات" 0.98%، وتصدر "ألفا ظبي" النشاط مستقطباً نحو 222.2 مليون درهم، تلاه "العالمية القابضة" بسيولة 219.3 مليون درهم، ثم "ملتيبلاي" 98.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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