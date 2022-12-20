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«أبوظبي المالي»: بدء فترة حظر تعاملات المطلعين

«أبوظبي المالي»: بدء فترة حظر تعاملات المطلعين
20 ديسمبر 2022 16:56

أبوظبي (وام)

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية أن فترة حظر تعاملات مطلعي الشركات المدرجة بدأت اعتباراً من 17 ديسمبر الجاري.

وأضاف السوق، في تعميم اليوم، أن فترة الحظر ستستمر لحين افصاح الشركات المدرجة بشكل كامل عن بياناتها المالية السنوية لعام 2022.

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وأوضح السوق أن هذا القرار سيعمم على جميع الشركات المُدرجة وجميع الإدارات والوسطاء المعتمدين والمستثمرين لدى السوق.

ووفق المادة رقم/14/ من النظام الخاص بالتداول والمقاصة والتسويات ونقل الملكية وحفظ الأوراق المالية من قرار مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع لسنة 2001، يحظر على رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة المُدرجة أوراقها المالية في السوق ومديرها العام أو أي من الموظفين المطلعين على المعلومات الجوهرية للشركة التعامل بنفسه أو لحسابه بواسطة الغير أو بأي صفة أخرى لحساب غيره في الأوراق المالية للشركة ذاتها أو الشركة الأم أو التابعة أو الشقيقة أو الحليفة لتلك الشركة، إذا كانت أياً من هذه الشركات مدرجة أوراقها في السوق، قبل/15/ خمسة عشر يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف السنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية.
 

سوق أبوظبي للأوراق المالية
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