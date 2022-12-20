1.8 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.8 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 495 مبايعة بقيمة 1.32 مليار درهم منها 16 مبايعة للأراضي بقيمة 45.98 مليون درهم و479 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 1.28 مليار درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 9 ملايين درهم في منطقة مردف تليها مبايعة بقيمة 5 ملايين درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 3 ملايين درهم في منطقة الحبية الثالثة. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 3 مبايعات بقيمة 6 ملايين درهم وتلتها منطقة اليفره 2 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4 ملايين درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 10 ملايين درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 315 مليون درهم بمنطقة جميرا الأولى كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 29 مليون درهم في منطقة جميرا الأولى وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة مرسى دبي المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل إذ سجلت 104 مبايعات بقيمة 162 مليون درهم وتلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 54 مبايعة بقيمة 87 مليون درهم وثالثة في البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 46 مبايعة بقيمة 41 مليون درهم. وسجلت الرهون قيمة قدرها 454.83 مليون درهم منها 32 رهن أراض بقيمة 147.02 مليون درهم و49 رهن فلل وشقق بقيمة 307.81 مليون درهم وكان أهمها بمنطقة الخليج التجاري بقيمة 193 مليون درهم وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 49 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 24 هبة بقيمة 34.33 مليون درهم كان أهمها بمنطقة جبل علي الأولى بقيمة 10 ملايين درهم وأخرى في منطقة وادي الصفا 7 بقيمة 4 ملايين درهم.

