«أبوظبي الإسلامي» ينجز 130 صفقة عبر منصته الرقمية

أبوظبي (الاتحاد)

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، حصوله على «جائزة أفضل سوق إلكترونية» من منصة «ترايد أسيتس»، وذلك عن تميزه في مجال تبني التقنيات الرقمية المدعومة بتقنية البلوك تشين.

وفي أبريل من العام الماضي أصبح المصرف أول مؤسسة مصرفية إسلامية تعتمد تقنية البلوك تشين لتنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية، بالشراكة مع منصة «ترايد أسيتس» أول سوق إلكتروني للمصارف مدعوم بتقنية البلوك تشين.

ومن خلال اتفاقية الشراكة الإستراتيجية التي وقعها العام الماضي مع منصة «ترايد أسيتس» بهدف تعزيز كفاءة وإنتاجية الأعمال، واصل مصرف أبوظبي الإسلامي تبني التقنيات الجديدة والناشئة، والذي أثمر عن نجاحه في إتمام 130 صفقة من خلال منصة «ترايد أسيتس» بقيمة إجمالية تجاوزت تجاوزت 128 مليون دولار حتى الآن، و11 بنكاً من بنغلاديش.

وقال عبدالله الشحّي، الرئيس العالمي لقطاع الأعمال الدولية في مصرف أبوظبي الإسلامي: «يتصدر المصرف اليوم مشهد رقمنة الصفقات المصرفية العالمية التي توفر تمويلاً تجارياً شاملاً ومتوافقاً مع أحكام الشريعة من خلال قنواته الرقمية. ومن خلال شراكتنا مع منصة»ترايد أسيتس«يواصل المصرف نجاحاته في مجال تنفيذ معاملات توزيع التمويلات التجارية».بدوره، قال ساميت كيه روي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للتسويق لشركة فينتك إنوفيشن إنترناشيونال في منصة ترايد أسيتس: «نحتفي اليوم بجهود مصرف أبوظبي الإسلامي من خلال تكريمه بهذه الجائزة التي تعدّ شهادة على التزامه بتبني الرقمنة التي تدعم كفاءته وتسهّل إمكانيّة الوصول لخدماته من جميع أنحاء العالم. وباعتماده على أنشطة سوقنا الإلكترونية خلال السنوات الثلاث الماضية، برهن المصرف على أنه بإمكان المؤسسات المالية والمصرفية ذات التفكير التقدمي والمستقبلي تغيير القطاع نحو الأفضل.»