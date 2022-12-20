«أبوظبي الأول» يطلق الحساب الجاري المرتبط بالاستدامة

أبوظبي (الاتحاد)

أطلق بنك أبوظبي الأول، الحساب الجاري الجديد المرتبط بالاستدامة للعملاء من الشركات، في خطوة ترسخ ريادته البيئية على مستوى القطاع المصرفي في الدولة.

وسيعمل الحساب المستدام على دعم العملاء في تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، من خلال جعل أنشطة التنمية المستدامة جزءاً من الإدارة اليومية للنقد.

وكما هو الحال بالنسبة للحسابات الجارية التقليدية، يمكن لعملاء بنك أبوظبي الأول من الشركات استخدام الحساب المستدام للاحتفاظ بالسيولة اليومية اللازمة لمتطلبات الأعمال ودفع واستلام المستحقات.

وبدوره، سيحرص بنك أبوظبي الأول على استخدام المبالغ المودعة في الحسابات لتمويل المشاريع المستدامة، بما ينسجم مع إطار عمل التمويل المستدام في البنك.

ويمثل الحساب الجديد رافداً قوياً لمحفظة بنك أبوظبي الأول المتنامية من المنتجات والخدمات المرتبطة بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، التي تشمل السندات الخضراء والقروض المرتبطة بالاستدامة.

كما تساهم هذه الخطوة في ترسيخ مكانة البنك كرائد للاستدامة في القطاع المصرفي، لكونه أول بنك يصدر سندات خضراء عام 2017، وأول بنك ينضم إلى التحالف المصرفي لخفض صافي الانبعاثات الكربونية على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة دول مجلس التعاون الخليجي.

وفي هذا السياق، قال مصطفى الخلفاوي، رئيس الخدمات المصرفية العالمية للإمارات العربية المتحدة والرئيس العالمي للجهات الحكومية والسيادية والقطاع العام في بنك أبوظبي الأول: «يسرنا أن نتعاون مع لاندمارك ريتيل في أول حسابٍ جارٍ مستدام للشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتعكس هذه الشراكة التزامنا الجاد والمستمر تجاه مساهمينا وعملائنا وموظفينا في أسواقنا الرئيسية خلال هذه المرحلة الهامة التي تشهد تحولات تشغيلية واستراتيجية نحو تحقيق أهداف الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات. وسنواصل تعاوننا الوثيق مع شركائنا الاستراتيجيين في إطار هذا التوجه المشترك، من خلال تقديم حلول مبتكرة وفعالة تلبي احتياجاتهم المصرفية الرئيسية على كافة المستويات».

وبدوره، قال سانجاي سيثي، مدير إداري أول ورئيس العمليات المصرفية الدولية لدى بنك أبوظبي الأول: «يقدم الحساب المستدام من بنك أبوظبي الأول منتجات وخدمات تتكامل فيها الأهداف المؤسسية والبيئية، بحيث تصبح الاستدامة جزءاً لا يتجزأ من أنشطة إدارة النقد لأي شركة».

ومن جانبه، قال راجيش غارغ، المدير المالي في لاندمارك ريتيل، والمسؤول عن إدارة أجندة الاستدامة في الشركة: «لطالما ارتبط اسم لاندمارك ريتيل بالمنتجات المتميزة ذات الأسعار المناسبة، والمتاحة لجميع فئات العملاء.».