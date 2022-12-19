مكتوم بن محمد: دبي محور عالمي للأعمال والخدمات المالية

دبي (وام)

ترأّس سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس مركز دبي المالي العالمي، اجتماع مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي.

وأعرب سموه - خلال الاجتماع - عن ارتياحه للأداء القوي للمركز خلال عام 2022 على الرغم مما يشهده العالم من تقلبات اقتصادية ومتغيرات متسارعة، مؤكداً مواصلة مركز دبي المالي العالمي العمل في ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الرامية لتأكيد مكانة دولة الإمارات ودبي كمحور عالمي رائد للأعمال والخدمات المالية.

ونوّه سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بالدور الحيوي الذي اضطلع به مركز دبي المالي العالمي منذ تأسيسه في عام 2004 في الارتقاء بقطاع الخدمات المالية، وتوفير بيئة اقتصادية داعمة للأعمال، وتعزيز الازدهار الاقتصادي الوطني والمحلي، كذلك إسهامه في دعم تنوّع الاقتصاد، والمشاركة بدور إيجابي في تحقيق استدامة نموه، بتبنّي نهج ابتكاري هدفه ترسيخ القدرات التنافسية لدبي كمركز مالي عالمي رائد.

واستعرض مجلس الإدارة الأعلى الإنجازات الرئيسية التي حقّقتها الهيئات المستقلة الثلاث للمركز، وهي: سلطة مركز دبي المالي العالمي، وسلطة دبي للخدمات المالية، ومحاكم مركز دبي المالي العالمي - خلال عام 2022، حيث أثنى المجلس على الدور المحوري الذي تضطلع به الإدارة العليا وفرقها في ترسيخ مكانة المركز المالي، باعتباره أفضل منطقة مالية حرة؛ نظراً لأدائه المتفوق وكفاءته على مستوى العالم في استقطاب مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر على مدار السنوات الخمس الماضية على التوالي.

كما أشاد سمو رئيس مركز دبي المالي العالمي بالتقدّم الذي أحرزته هيئات المركز في تنفيذ أولويات استراتيجية 2030، لا سيما تلك المساهمة في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتكنولوجيا، بما في ذلك إعادة تنظيم وتوسيع مركز الابتكار «إنوفيشن هب» في مركز دبي المالي العالمي، وتطوير اللوائح الخاصة بالأصول الرقمية، والمنهجيات المستقبلية لعملية إدارة القرارات.

من جانبه، قال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي: «نجح مركز دبي المالي العالمي خلال عام 2022 في زيادة مساهمته الاقتصادية على المستويين الوطني والمحلي، مع مضيه قدماً في تنفيذ العديد من أولويات استراتيجيته لعام 2030. ومع اقترابنا من عام 2023، تؤكد هيئات المركز المالي التزامها بالعمل بكفاءة عالية وإصرار لتحقيق رؤية المركز لقيادة مستقبل القطاع المالي وتعزيز ديناميكية الاقتصاد الوطني، وإحداث فارق إيجابي في المنظومة المالية العالمية، والتي من شأنها استقطاب المزيد من مشروعات الاستثمار الأجنبي المباشر المعنية إلى دبي، وترسيخ سمعتنا كمركز مالي عالمي رائد في المنطقة».

وحثّ مجلس الإدارة الأعلى لمركز دبي المالي العالمي هيئات المركز على مواصلة التركيز على المستقبل، والعمل تحديداً على تعزيز مكانة دبي بصفتها المركز المالي الأخضر الأول على مستوى المنطقة، تماشياً مع أهمية القضايا المناخية والبيئية والاجتماعية والحوكمة التي ستتم مناقشتها خلال اجتماع قادة العالم في مؤتمر الأطراف «كوب 28» الذي تستضيفه دولة الإمارات في دبي العام المقبل.