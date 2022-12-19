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الاقتصادي

مجلس منظمة التجارة يوافق على استضافة الإمارات للاجتماع الوزاري في 2024

مجلس منظمة التجارة يوافق على استضافة الإمارات للاجتماع الوزاري في 2024
19 ديسمبر 2022 21:50

مصطفى عبد العظيم (دبي)
وافق أعضاء المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية خلال اجتماعهم في جنيف اليوم على الطلب الذي تقدمت به دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الاجتماع الوزاري الـ 12 للمنظمة في شهر يونيو الماضي، لاستضافة الدورة المقبلة من الاجتماع الذي يقام مرة كل عامين، وذلك في أبوظبي خلال شهر فبراير من عام 2024.
وأفادت منظمة التجارة العالمية في بيان أصدرته اليوم وتلقت«الاتحاد» نسخة منه، تقدم كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والكاميرون لاستضافة مؤتمرات وزارية متتالية، وأنه بموجب ترتيب متفق عليه ستستضيف دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر (MC13) في الأسبوع الذي يبدأ في 26 فبراير 2024 في أبوظبي، وتستضيف الكاميرون المؤتمر الوزاري الرابع عشر (MC14) في موعد لم يتحدد بعد.
وتقدمت نجوزي أوكونجو إيويالا، المدير العام لمنظمة التجارة العالمية، بالشكر لدولة الإمارات العربية المتحدة والكاميرون، على طلبهما باستضافة المؤتمر الوزاري والتنسيق المشترك الذي يعكس المرونة بين أعضاء المنظمة والعمل معاً على المضي قدماً بالمنظمة.
وأكدت أنه مع إعلان المجلس الموافقة على استضافة دولة الإمارات المؤتمر الوزاري الثالث عشر في فبراير 2024، وبعده المؤتمر الوزاري الرابع عشر في الكاميرون، فإن السابق قد انطلق والعد التنازلي قد بدأ، لهذا يجب العمل على تكثيف الجهود من الآن لنكون على المسار الصحيح من أجل تحقيق نتائج ملموسة وإنشاء مسارات فاعلة للآخرين، ووضع أطر عمل تمكننا من إحراز تقدم كبير في مجالات العمل المختلفة.
ووفقاً للبيان الصحفي أكد السفير أحمد عبد الرحمن الجرمن، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في جنيف، استعداد دولة الإمارات العربية المتحدة لتقديم المساهمة الضرورية في الجهود الجارية بهدف جعل التجارة الدولية جزءاً من الحل، وإبراز دور النظام التجاري متعدد الأطراف، مؤكداً أن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة ستبذل قصارى جهدها لضمان إتاحة الفرصة لجميع أعضاء منظمة التجارة العالمية لدفع المناقشات الجارية والمشاركة في صياغة النتائج لصالح جميع الدول".

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