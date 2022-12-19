تيكوم تضع حجر أساس المرحلة الثانية لـ «مركز الابتكار»

دبي (الاتحاد)

أعلنت مجموعة تيكوم، اليوم، عن وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في مدينة دبي للإنترنت.ويأتي الاستثمار في المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» في فترة تشهد فيها إمارة دبي نمواً ملحوظاً في مستوى الطلب على سوق العقارات التجارية، نتيجةً للازدهار الاقتصادي والاستراتيجيات الحكومية الرامية إلى تعزيز سهولة مزاولة الأعمال ضمن أطر تنظيمية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة والمواهب والكفاءات المتميزة من جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن تبلغ قيمة الاستثمار في المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» 442 مليون درهم إماراتي، ما يعكس التزام مجموعة تيكوم المستمرّ في تعزيز محفظة أصولها عالية الجودة ودعم سهولة مزاولة الأعمال في إمارة دبي، إلى جانب استقطاب كبرى الشركات العالمية وأبرز المواهب العالمية، حيث سيقدم «مركز الابتكار» الجديد مجموعة متنوعة من الأصول التجارية ذات الجودة والمرونة العالية، بما في ذلك المساحات المكتبية والمقرات الرئيسية المصممة خصيصاً للعملاء.

وقال عبدالله بالهول، الرئيس التنفيذي لمجموعة تيكوم: «بفضل رؤية وتوجيهات قيادتنا الرشيدة نجحت دبي في ترسيخ مكانتها مقراً رئيسياً لأكبر وأهم صناع التكنولوجيا في المنطقة، وواصلت تعزيز جاذبيتها ومرونتها من خلال الاستراتيجيات والمبادرات الحكومية الرامية إلى دفع مسيرة النمو الاقتصادي المستدام واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وأمهر الكفاءات والمواهب المتخصصة من جميع أنحاء العالم».

وأضاف: «يعكس أداء مجموعة تيكوم القوي منذ بداية العام الارتفاع الملحوظ في مستوى الطلب في قطاعي الأصول التجارية والصناعية في إمارة دبي، حيث استقطبت مجمعاتنا للأعمال عملاء جدداً، إلى جانب قيام العديد من العملاء الحاليين بتوسيع قاعدة أعمالهم. وتسهم منتجاتنا المدروسة مثل «مركز الابتكار» في تلبية الطلب المتزايد على المساحات التجارية ذات المستوى العالمي، ما يسهم في ترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والمواهب، وتعزيز الدور الذي تضطلع به مجموعة تيكوم كمحرك استراتيجي لقطاع الأعمال في دبي بصفتها أكبر شركة عقارات تجارية وصناعية على مستوى الإمارة».

ويعكس الأداء المالي لمجموعة تيكوم في الربع الثالث من العام الجاري النمو التصاعدي لسوق العقارات التجارية، حيث ارتفعت الإيرادات بنسبة 12.48% على أساس سنوي إلى 490 مليون درهم إماراتي، مدفوعةً بزيادة معدلات الإشغال على مستوى محفظة الأصول، ولا سيّما المساحات المكتبية والمستودعات وسكن العاملين.

وتضمّ المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» مبنيين للمكاتب عالية الجودة وأربعة مباني بوتيك ومساحات مخصصة للمتاجر وأكثر من 800 موقفٍ للسيارات، وتبلغ مساحة المرحلة الثانية من «مركز الابتكار» المقرّر إنجازها بحلول العام 2024 أكثر من 355 ألف قدم مربّعة.

وتجدر الإشارة إلى أنّ المرحلة الأولى من «مركز الابتكار» التي أطلقت في العام 2018، تتميز بمعدلات إشغال عالية، وتحتضن المرحلة الأولى أبرز شركات التكنولوجيا العالمية من بينها «جوجل» و«هيوليت باكارد» و«جارتنر» و«تشاينا تليكوم». ومن المتوقّع أن تبدأ المراحل الأخيرة من تطوير «مركز الابتكار» بعد عام 2024، حيث سيضيف المركز إلى محفظة مجموعة تيكوم عند اكتمال جميع مراحله مساحات إضافية تبلغ أكثر من 1.2 مليون قدم مربّعة مخصصة لشركات التكنولوجيا والتعليم ووسائل الإعلام الجديدة بجميع أحجامها.

وعلى مدى أكثر من عقدين، حرصت مجموعة تيكوم على توفير بيئة أعمال تنافسية وجاذبة لكبرى الشركات العالمية في مدينة دبي للإنترنت، وباتت تضمّ اليوم مجموعة واسعة من الشركات المدرجة على قائمة «فورتشن 500» إلى جانب نخبة من الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة وروّاد الأعمال. وتشمل قائمة العملاء التي انضمّت مؤخراً إلى مدينة دبي للإنترنت «موتورولا سولوشنز» و«إنتل»، في حين انتقلت مجموعة من العملاء القائمة منذ فترة طويلة مثل «3M» و«فيزا» و«ميتا» إلى مقرات جديدة لها ضمن مدينة دبي للإنترنت خلال العام الماضي. كما يضمّ مجمع الأعمال الأكبر إقليمياً لأهم صناع التكنولوجيا والمواهب العاملة في مجالاتها، أكثر من 15 مركزاً للابتكار لعملاء عالميين مثل «فيزا» و«ماستركارد» و«ساب» و«جوجل» و«3M»، والتي تقود جهود التحوّل الرقمي على مستوى المنطقة.

وقال عمّار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم – القطاع التجاري، متحدثاً بالنيابة عن مدينة دبي للإنترنت: «تسهم منظومة التكنولوجيا بشكل محوري في دعم مساعي دبي لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والابتكار. تمكنت مدينة دبي للإنترنت من توفير بيئة أعمال محفزة ومرنة لصناع التكنولوجيا قل نظيرها عالمياً، حيث نجحت هذه البيئة المدعومة ببنية تحتية متطورة في استقطاب أبرز الأسماء من مختلف أرجاء المعمورة. ونحرص في مدينة دبي للإنترنت على تطوير هذه البيئة وإمدادها بمزيد من مقومات التميز مثل مراكز الابتكار، استجابةً للطلب المتزايد في الإمارة، بما يسهم في استقطاب المزيد من العلامات التجارية المبتكِرة والمواهب المبدعة»