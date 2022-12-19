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الاقتصادي

«دبي التجاري العالمي» يستضيف معرض «إنترسك» يناير المقبل

«دبي التجاري العالمي» يستضيف معرض «إنترسك» يناير المقبل
19 ديسمبر 2022 18:44

دبي (وام)

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يستضيف مركز دبي التجاري العالمي، الدورة الـ24 من إنترسك 2023، - المعرض التجاري الرائد عالمياً في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق -، خلال الفترة من 17 حتى 19 يناير المقبل، لتسليط الضوء على مزايا حلول السلامة الخاصة؛ أمام جمهور من المهتمين بمستلزمات السلامة ومكافحة الحرائق والمسؤولين الحكوميين وشركات النفط والغاز وخبراء القطاع.وتستعرض ما يزيد عن 850 جهة عارضة من أكثر من 120 دولة 10 آلاف منتج من جميع مراحل سلسلة القيمة في مجال الأمن وأبرز معدات السلامة الصناعية، بالإضافة إلى خمسة أنشطة تفاعلية جديدة مصممة لتعزيز مشاركة الحضور من المتخصصين بالقطاع.
ويضم معرض إنترسك 2023 سلسلة مؤتمرات شاملة تتكون من أربعة أقسام مخصصة، هي: قمة قادة الأمن إنترسك، ومؤتمر الأمن السيبراني، ومؤتمر الإطفاء، والإنقاذ وندوات الصحة والسلامة.
وقال أليكس نيكول رئيس معرض إنترسك في ميسي فرانكفورت - الشركة المنظمة للمعرض -.. إن المعرض يأتي بهدف التوعية بالجهود الكبيرة التي يبذلها جميع العاملين في مجالات السلامة والأمن والحماية من الحرائق، إضافةً إلى إرساء وعي عام بجوانب السلامة والحماية من الحرائق، وتوفير منصة تساعد رجال الإطفاء على إظهار مهاراتهم والإشادة بجهودهم المبذولة في سبيل ضمان سلامة المجتمع.
ويأتي المعرض بالتزامن مع توقعات بنمو قطاع السلامة والأمن، حيث أشار تقرير أصدرته شركة 6 دبليو ريسيرش إلى تقديرات لنمو سوق الأمن التجاري في منطقة الشرق الأوسط بمعدل 16% سنوياً لتبلغ قيمته 8.4 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2025، مقابل نمو قطاع الحرائق والسلامة بمعدل 7.5% سنوياً ليبلغ 16.76 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2026.

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