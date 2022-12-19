«دبي المالي» ينجز المراجعة الربعية للمؤشر العام والإسلامي

دبي (وام)

أعلن سوق دبي المالي إنجاز المراجعة الدورية ربع السنوية لعينة المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، حيث تم تطبيق الأوزان الجديدة للأسهم المتضمنة في المؤشرات اعتباراً من أمس الموافق 19 ديسمبر 2022.

واستناداً إلى بيانات سوق دبي المالي، تم ضم شركة «إمباور» إلى المؤشر العام ومؤشر قطاع المرافق العامة بوزن 2.76%، فيما تم ضم شركة «تعليم» إلى المؤشر العام ومؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية بوزن 1.26%، في حين تم ضم شركة «تعليم» و«إمباور» و«سالك» و«تيكوم» إلى المؤشر الإسلامي.

واستحوذت 5 شركات على نحو 47.42% من إجمالي وزن المؤشر وهي «دبي الإسلامي» بنسبة 10% و«إعمار العقارية» 10% و«ديوا» 10% و«الإمارات دبي الوطني» 10%، فيما بلغت حصة «دبي للاستثمار» حوالي 7.42%.

وجاء سهم «العربية للطيران» في المركز السادس بحصة 6.31% و«دو» 5.84% و«دبي التجاري» 5.24% و«سالك» 4.45% و«إعمار للتطوير» 3.94% و«بنك المشرق» 3.69% و«أرامكس» 2.98% و«سوق دبي المالي» 2.82% و«إمباور» 2.76% و«تبريد» 2.1% و«تيكوم» 1.59% و«ديار» 1.52% و«مصرف عجمان» 1.43% و«تعليم» 1.26% و«أمانات» 1.2% و«الاتحاد العقارية» 1.2%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وبالنسبة لأوزان الشركات في المؤشر الإسلامي لسوق دبي المالي، استحوذت 3 أسهم على نحو 30% من إجمالي وزن المؤشر وهي «إعمار العقارية» 10% و«دبي الإسلامي» 10% و«ديوا» 10%، فيما بلغ وزن «دبي للاستثمار» 9.8% و«العربية للطيران» 8.33% و«دو» 7.72% و«سالك» 5.87% و«إعمار للتطوير» 5.2% و«أرامكس» 3.93%.

وحل «سوق دبي المالي» في المركز العاشر بوزن 3.73% و«إمباور» 3.65% و«تبريد» 2.77% و«جي اف اتش» 2.33% و«تيكوم» 2.1% و«ديار» 2.01% و«مصرف عجمان» 1.88% و«تعليم» 1.67% و«الاتحاد العقارية» 1.59% و«السلام البحرين» 1.17% و«دبي للمرطبات» 1.17% و«الخليج للملاحة» 1%، فيما جاءت باقي الشركات بحصص دون 1%.

وتستند مؤشرات سوق دبي المالي بما في ذلك المؤشر العام والمؤشر الإسلامي، والمؤشرات القطاعية إلى أفضل الممارسات، الأمر الذي يوفر لكافة المتعاملين مؤشرات عالمية يسهل تداولها والاستثمار وفقاً لها.وتتولى شركة «اس آند بي داو جونز انديسيز» العالمية مهمة «وكيل احتساب المؤشرات»، علماً أنه يتم احتسابها على أساس القيمة السوقية للأسهم الفعلية المتاحة للتداول الحُر مع إعادة موازنتها بصورة ربع سنوية تحت إشراف لجنة مُختصة مستقلة.