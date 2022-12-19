1.3 مليار درهم تصرفات عقارات دبي

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي اليوم أكثر من 1.3 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 476 مبايعة بقيمة 1.17 مليار درهم، منها 46 مبايعة للأراضي بقيمة 322.29 مليون درهم و430 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 845.38 مليون درهم.وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 100 مليون درهم في منطقة الخليج التجاري، تليها مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد، تليها مبايعة بقيمة 17 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة.

وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 19 مبايعة بقيمة 63 مليون درهم، وتلتها منطقة جبل علي الأولى بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 19 مليون درهم وثالثة في اليفرة 2 بتسجيلها 6 مبايعات بقيمة 8 ملايين درهم.

وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 27 مليون درهم بمنطقة نخلة جميرا كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 22 مليون درهم في منطقة مرسى دبي وأخيراً مبايعة بقيمة 20 مليون درهم في منطقة المركاض.

وتصدرت منطقة ورسان الأولى المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 66 مبايعة بقيمة 18 مليون درهم، وتلتها منطقة مرسى دبي بتسجيلها 55 مبايعة بقيمة 181 مليون درهم، وثالثة في البرشاء جنوب الثانية بتسجيلها 35 مبايعة بقيمة 35 مليون درهم.

وسجلت الرهون قيمة قدرها 181.95 مليون درهم منها 19 رهناً لأراض بقيمة 61.88 مليون درهم و73 رهناً لفلل وشقق بقيمة 120.07 مليون درهم، وكان أهمها بمنطقة القصيص الصناعية الثالثة بقيمة 39 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 15 مليون درهم.

أما الهبات فقد شهدت تسجيل 20 هبة بقيمة 35.42 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة البرشاء الثانية بقيمة 15 مليون درهم، وأخرى في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد بقيمة 5 ملايين درهم.