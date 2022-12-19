5 آلاف زائر لمهرجان الشارقة لريادة الأعمال

الشارقة (الاتحاد)

نجحت الدورة السادسة من مهرجان الشارقة لريادة الأعمال في استقطاب أكثر من 5000 زائر من الشباب ورواد الأعمال وأصحاب المشاريع الناشئة، مسجلة تاريخاً جديداً للمهرجان، الذي شهد أكبر إقبال جماهيري منذ انطلاقه، حيث أقبل الزوار على حضور جلسات حوارية وخطابات ملهمة، جمعت نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والرؤساء التنفيذيين، وورش العمل التي عرّفت الحضور بالمهارات الأساسية لنجاح المشاريع الريادية، والممارسات الاحترافية لتطوير قطاع الأعمال.

وأكدت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) أن فرص التعليم والتدريب والدعم التي تقدمها الشارقة لرواد الأعمال، أسهمت في تعزيز مكانتها مركزاً للابتكار، ومحطة عالمية للاستثمار، وموطناً مفضلاً لأصحاب التجارب الرائدة من مختلف أنحاء العالم، حيث تساهم الإمارة في تحقيق الألفة وتعزيز شعور الانتماء لدى رواد الأعمال للمجتمعات والقطاعات التي يمارسون فيها أعمالهم.

وقالت:«برؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ورعاية الشيخة بدور القاسمي، ودعم مجتمعنا المحلي بكافة هيئاته وجهاته ومؤسساته في القطاعين العام والخاص، تمكنا من الاستمرار في استقطاب أهم العقول والخبرات لإثراء رواد التغيير في منطقتنا من مختلف الجنسيات والثقافات، بأهم مقومات النجاح والاستدامة».

وقالت المدفع:«ما شهدناه خلال يومي مهرجان الشارقة لريادة الأعمال يثبت أن المستقبل لأصحاب الجرأة والابتكار والتفكير الريادي، وأن ساحة الأعمال مفتوحة لمن يملك الشغف والرغبة في التعلم والاستفادة من الخبراء. لقد أردنا من خلال المهرجان أن نقول بأن «شراع» يفتح أبوابه وذراعيه طوال العام ليحتضن طموحات التجديد والتغيير ويحول الأفكار المبدعة إلى قطاعات ومنتجات ومشاريع تثري المجتمعات وتعزز استقرارها ورفاهيتها».