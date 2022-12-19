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14.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية

14.2 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية
19 ديسمبر 2022 17:17

أبوظبي (وام)

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عززت أسواق الأسهم المحلية مكاسبها في ختام تعاملات اليوم، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 14.2 مليار درهم.
وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.228 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 3.243 تريليون درهم بنهاية جلسة اليوم، موزعة بواقع 2.663 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و579.75 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.
واستقطبت الأسهم المحلية سيولة بأكثر من 1.44 مليار درهم موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي و235.07 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 340.28 مليون سهم عبر تنفيذ ما يربو على 17.2 ألف صفقة.
وارتفع مؤشر سوق أبوظبي «فادكس 15» بنسبة 0.35% ليغلق عند 10350.64 نقطة، فيما زاد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.3% ليغلق عند 10358.4 نقطة، في حين وصل مؤشر سوق دبي العام إلى مستوى 3340.13 نقطة.
وتعزز أداء سوق أبوظبي بارتفاع سهم «موانئ أبوظبي» بنسبة 3.6% و«طاقة» 2.61% و«الدار» 2.01% و«أبوظبي الأول» 1.52% و«أدنوك للحفر» 0.65% و«العالمية القابضة» 0.39% مع تصدره قائمة الأنشط بعد استقطابه سيولة بنحو 233.3 مليون درهم.
وتدعم أداء سوق دبي بارتفاع سهم «إعمار العقارية» بنسبة 1.88% مع تصدره قائمة النشاط بسيولة جاوزت 63.5 مليون درهم، كما ارتفع «دبي الإسلامي» 0.35% و«إعمار للتطوير» 3.12% و«سالك» 1.21% و«إمباور» 1.48% و«تبريد» 2.14%.

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