طيران الإمارات تعيد تشغيل كامل أسطول A380 بنهاية 2023

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشف عدنان كاظم الرئيس التنفيذي للعمليات التجارية في طيران الإمارات، أن الناقلة تستهدف إعادة تشغيل كامل أسطولها من طائرات A380 قبل نهاية 2023، بما يواكب وتيرة الطلب على السفر والعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة.

وأوضح كاظم أن طيران الإمارات تعمل حالياً بأكثر من 80% من السعة التشغيلية من مستويات الذروة في عام 2019، من خلال تشغيل كامل أسطولها من طائرات بوينج 777، إضافة إلى 83 طائرة من طراز A380، مشيراً إلى أن رحلات الناقلة تشهد خلال شهر ديسمبر الجاري تسجيل نسب إشغال للمقاعد مرتفعة للغاية، إلى العديد من الوجهات حول العالم، وذلك رغم تفاوت نسب الإشغال بين رحلات الذهاب والعودة.

وتوقع كاظم في تصريحات صحفية، أن تواصل الناقلة تسجيل إشغالات صحية على متن رحلاتها، ويستمر هذا النهج حتى يناير المقبل، وحتى فبراير ومارس 2023، لافتاً إلى أن عودة السعة التشغيلية ووضع المزيد من طائرات الإيرباص من طراز A380، سوف يساعد الناقلة على الحصول على حصة مهمة من الطلب على السفر في الأسواق.

وتواصل طيران الإمارات تسريع نشر طائراتها A380 «العملاقة» تدريجياً لتلبية الطلب المتزايد على السفر الجوي. وتخدم هذه الطائرات العملاقة حالياً 37 وجهة في 25 دولة، وسوف يصل عدد الوجهات التي تخدمها إلى 42 في مارس 2023.

وأشار كاظم إلى نجاح الناقلة في استعادة 95% من عدد الوجهات بما يعادل 143 وجهة، وتسعى إلى عودة كامل الشبكة عند عودة الحركة إلى سابق عهدها في عدد من الأسواق الرئيسية في الصين، إلى جانب العمل على التوسع في أسواق جديدة تتمتع بطلب مرتفع على السفر كما في أميركا وكندا.

وأوضح أن الناقلة تعمل على دعم حركة المسافرين من وإلى دبي بشكل أكبر، إضافة إلى مسافرين الترانزيت من دبي وإلى ما بعدها، مشيراً إلى أن نحو 30 إلى 40% من السعة المقعدية التي تشغلها طيران الإمارات في الوقت الحالي لخدمة الطلب السفر إلى دبي، مشيراً إلى إن شهر ديسمبر يعتبر من الأشهر التي تشهد طلباً قوياً على السفر في دبي، موضحاً أن الطلب على السفر إلى دبي أقوى من مستويات ما قبل الجائحة الذي كان بين 20 و25% عادة.