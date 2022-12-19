ارتفاع أسعار النفط

استعادت أسعار النفط قوتها اليوم الاثنين بعد أن تراجعت بأكثر من دولارين للبرميل في الجلسة السابقة وسط حالة من التفاؤل برفع الصين لقيود كوفيد-19 وتعافي الطلب على النفط والتي طغت على المخاوف من ركود عالمي. وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 72 سنتا أو 0.9 بالمئة إلى 79.76 دولار للبرميل بحلول الساعة 0103 بتوقيت جرينتش بينما سجل خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 74.89 دولار للبرميل بارتفاع 60 سنتا أو 0.8 بالمئة. وتشهد الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم والمستهلك الثاني للنفط، أول موجة من ثلاث موجات متوقعة لحالات كوفيد-19 بعد أن خففت بكين قيود التنقل.