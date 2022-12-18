سلوفانيا... وجهة سياحية جديدة تنضم لوجهات «فلاي دبي»

رشا طبيلة (الاتحاد)

سلوفانيا... وجهة سياحية غير تقليدية انضمت إلى وجهات شركة فلاي دبي في سبتمبر العام الماضي بواقع ثلاث رحلات أسبوعية لترتفع اليوم إلى رحلة يومية لما تتميز به هذه الوجهة من معالم فريدة وطبيعة خلابة متنوعة.

وتتميز سلوفانيا، بموقعها الجذاب بين جبال الألب والبحر الأبيض المتوسط، تتميز بوجود السواحل والمساحات الخضراء والغابات التي تغطي أكثر من 60% من مساحة الدولة حيث يتم تنظيم جولات مشي وتسلق عبر الغابات والجبال للسياح والزوار، وتضم قلاعاً ومواقع تاريخية ومتاحف ومعالم ثقافية تُظهر تاريخ الدولة والحضارات التي مرت عليها، إضافة إلى تميزها بالكهوف حيث تضم أكبر كهف في أوروبا وهو كهف بوستوينا وهو نظام كهفي كارستي طولُه 24,340 متراً بالقُرب من بوستوينا التي تقع جنوب غرب سلوفينيا الذي يجذب الزوار.

وبدأت الرحلات الاستكشافية لهذا الكهف عام 1819، ويستطيع الزوار تجربة جولات بالقطار حيث يعد الكهف الكارستي الوحيد الذي يضم سكة حديدية، وأيضاً المشي على الأقدام داخل الكهف للتعرف على ما يحتويه من كنوز ومناظر خلابة، إلى جانب تميزها بساحل متميز فبلدة «بيران» تتميز بأنها أجمل بلدة على الساحل السلوفيني.

وتشتهر سلوفانيا بالبحيرات مثل بحيرة «بليد» التي تتمتع بمنظر خلاب وتأخذ السياح في جولات متميزة تبعد مسافة 55 كيلومتراً عن مدينة ليوبليانا فهي إحدى أجمل اللوحات الطبيعية في قلب جبال الألب وتحيط بها المطاعم والمقاهي وهي أيضاً وجهة ملائمة لعشاق رياضة ركوب الدراجات الهوائية ورحلات التجديف النهرية والتخييم، وتضم أيضا قلعة بليد التي يعود تاريخها للعام 1004.

وخلال الشتاء تتميز سلوفانيا بتوفير مواقع طبيعية للتزلج والاستمتاع بالمنتجعات الصحية وتجارب المشي عبر الغابات أثناء الثلج. وتشتهر سلوفانيا بمزارع الزيتون حيث تشتهر بإنتاج زيت الزيتون إضافة إلى احتضانها أقدم مزارع الخيول التي تعمل منذ أكثر من 400 عام.

فسلوفانيا وجهة مناسبة لجميع الفئات العمرية والأذواق، فهي تجذب محبي المغامرات والاستكشاف من خلال رياضات المشي والتسلق، ومحبي الآثار والقلاع والمعالم الثقافية والمتاحف، إضافة إلى السياحة الترفيهية من خلال تجربة المطاعم والمقاهي والتسوق، ومحبي الطبيعة من خلال التمتع بالمناظر الطبيعية في الغابات والجبال والبحيرات.

ومع الذكرى الأولى لانطلاق رحلات فلاي دبي إلى العاصمة السلوفينية التي بدأت إليها رحلاتها في 25 سبتمبر من العام الماضي، تمثل «لوبليانا» وجهة جاذبة للعائلات والأطفال بفضل فعالياتها المتنوعة ومهرجاناتها التي تلائم مختلف أفراد العائلة فضلاً عن متعة التسوق وتكاليف المعيشة التي تلائم الجميع.

وتشتهر لوبليانا النابضة بالحياة بالمقاهي وأماكن الجلوس على الشرفات، ويمر نهر لوبليانا في منطقة تعود معالمها للعصور الوسطى التي لا يسمح للسيارات بالدخول إليها وتعلو مياهه مجموعة من الجسور، ويمكن للمشاة التمتع بقضاء عطلة خلال جولات المشي في المدينة، فضلا عن العديد من المتاحف والمعالم الثقافية لاستكشافها جنبًا إلى جنب مع خيارات تناول الطعام الرائعة والرياضات الجبلية التي تستهوي أعدادا كبيرة من الزوار والسياح وخاصة العائلات فهي مدينة ملائمة للأنشطة العائلية بفضل حيويتها ومناظرها الخلابة ومعالمها السياحية المتنوعة.

وتعد قلعة ليوبليانا التي يعود تاريخها إلى القرن الخامس عشر والتي تطل على المدينة مباشرة أحد المعالم البارزة في هذه المدينة حيث تستضيف العديد من المعارض الفنية والعروض الترفيهية المتنوعة اليومية.

ويمثل متنزه «تيفولي» بيئة ملائمة لمختلف أفراد العائلة لقضاء يوم ممتع في التنزه بين أحضان الطبيعة حيث يمتاز بمروجه الخصبة وأحواض الزهور الجميلة وملاعب الأطفال والغابات الخضراء. كما يمكن للسائح ممارسة مختلف أنواع الرياضات.

