«فلاي دبي»  إلى 115 وجهة بحلول منتصف 2023

رشا طبيلة (أبوظبي)

كشفت شركة فلاي دبي، عن إضافة 7 وجهات جديدة لشبكتها في 2023 ليرتفع عدد الوجهات التي تسير إليها الشركة من 108 وجهات حالياً، بما في ذلك المحطات الموسمية إلى أكثر من 115 وجهة بحلول منتصف العام المقبل.

وتتمثل الوجهات السبع بـ «كرابي وباتايا في تايلاند، وميلانو وكالياري في إيطاليا، وغان في جزر المالديف، وكورفو في اليونان، وسانت بطرسبرغ في روسيا».

وبدأت شركة «فلاي دبي»، بتشغيل رحلة يومية إلى العاصمة السلوفينية «لوبليانا» خلال ديسمبر الجاري بالتزامن مع قوة الطلب الموسمي إلى هذه الوجهة الأوروبية، مشيرة إلى أنها بدأت برحلاتها الأولى إلى سلوفينيا في 24 سبتمبر 2021 بمعدل ثلاث رحلات أسبوعية. ووصل إجمالي عدد وجهاتها الدولية حالياً إلى 108 وجهات عبر أفريقيا وآسيا الوسطى والقوقاز ووسط وجنوب شرق أوروبا ودول مجلس التعاون الخليجي والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية.

وكشفت الشركة عن أنها تسلمت 20 طائرة بوينغ 737 ماكس خلال العام الجاري وحده ليصل عدد الطائرات في أسطولها إلى 71 طائرة تشمل طرازي بوينغ 737 الجيل الجديد وبوينغ 737 ماكس.

وتفصيلاً حول مواعيد إطلاق الوجهات الجديدة، أشارت الناقلة إلى أن عدد الوجهات الدولية سيرتفع إلى 115 وجهة بحلول منتصف العام المقبل بمعدل 7 محطات جديدة، حيث ستبدأ الشركة رحلاتها إلى كل من كرابي وباتايا في تايلاند، فضلاً عن سانت بطرسبرغ خلال يناير المقبل، إضافة إلى خدمة يومية جديدة إلى مطار غان الدولي ثاني وجهة لها في المالديف اعتباراً من 4 فبراير 2023.

وبينت الشركة أنها ستطلق أيضاً رحلاتها إلى كل من ميلانو إيطاليا خلال مارس المقبل، وكالياري في إيطاليا وكورفو في اليونان في يونيو المقبل، حيث إنها ستواصل توسعة شبكتها العالمية وخدمة الأسواق التي لم تكن ترتبط برحلات مباشرة بمطار دبي الدولي مسبقاً، حيث أطلقت رحلاتها إلى أكثر من 25 وجهة منذ بداية 2021.

وعبر الشراكة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي»، يمكن للعملاء الوصول إلى 215 وجهة في 98 دولة عبر دبي مع توافر خيارات للسفر على أكثر من 250 رحلة رمز مشترك. وكانت «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» احتفلتا الشهر الماضي بمرور خمس سنوات على تفعيل شراكتهما الواسعة وتوحيد جهودهما، ما أتاح لأكثر من 11 مليون عميل مواصلة سفرهم بسلاسة على أكثر من 250 ألف رحلة منذ إطلاق الشراكة في عام 2017. وشكلت فوائد الشراكة المبتكرة بين «طيران الإمارات» و«فلاي دبي» النموذج المعتاد لمشاركة الرموز، وتشمل الآن تكاملاً للشبكة، وتحسيناً لجداول الرحلات وسلاسة الانتقال في مطار دبي الدولي بين المبنيين 2 و3 ونقل الأمتعة على كامل خط الرحلة، بالإضافة إلى مزايا الولاء المتبادلة بموجب برنامج «سكاي واردز طيران الإمارات» المشترك لعملاء الناقلتين.

ومنذ بداية العام الجاري، أطلقت «فلاي دبي» رحلات إلى أكثر من 20 وجهة، بما في ذلك بيزا في إيطاليا، وأوش في قيرغيزستان، وسمرقند ونمنغان في أوزبكستان، فيما أطلقت 25 وجهة منذ 2021 منها وجهتان في أوزبكستان، وقيرغيزستان، وبيزا، والسعودية ووجهات موسمية خلال الصيف.

وشغلت «فلاي دبي» خلال الربع الأول من العام أكثر من 19 ألف رحلة خلال الفترة من الأول من يناير وحتى 31 مارس 2022، نقلت خلالها الشركة 2.35 مليون مسافر.

إطلاق رحلة يومية إلى لوبليانا

انضمت سلوفانيا إلى وجهات شركة فلاي دبي في سبتمبر العام الماضي، بواقع ثلاث رحلات أسبوعية، لترتفع اليوم إلى رحلة يومية للعاصمة لوبليانا لما تتميز به هذه الوجهة من معالم فريدة وطبيعة خلابة متنوعة.وتتميز سلوفانيا، بموقعها الجذاب بين جبال الالب والبحر الأبيض المتوسط، تتميز بوجود السواحل والمساحات الخضراء والغابات التي تغطي أكثر من 60% من مساحة الدولة، حيث يتم تنظيم جولات مشي وتسلق عبر الغابات والجبال للسياح والزوار، وتضم قلاعاً ومواقع تاريخية ومتاحف ومعالم ثقافية تُظهر تاريخ الدولة والحضارات التي مرت عليها.

وتشتهر سلوفانيا بالبحيرات، مثل بحيرة «بليد» التي تتمتع بمنظر خلاب وتأخذ السياح في جولات متميزة التي تبعد مسافة 55 كيلومتراً عن مدينة ليوبليانا، فهي إحدى أجمل اللوحات الطبيعية في قلب جبال الالب وتحيط بها المطاعم والمقاهي.

ومع الذكرى الأولى لانطلاق رحلات «فلاي دبي» إلى العاصمة السلوفينية التي بدأت إليها رحلاتها في 25 سبتمبر من العام الماضي، تمثل «لوبليانا» وجهة جاذبة للعائلات والأطفال بفضل فعالياتها المتنوعة ومهرجاناتها التي تلائم مختلف أفراد العائلة، فضلاً عن متعة التسوق وتكاليف المعيشة التي تلائم الجميع.