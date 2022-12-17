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%11 العائد على الاستثمار العقاري في الإمارات

%11 العائد على الاستثمار العقاري في الإمارات
18 ديسمبر 2022 02:36

يوسف العربي (دبي)

تحقق السوق العقارية في الإمارات عائداً على الاستثمار العقاري يتراوح بين 7 و11% ما يعد من بيع الأعلى عالمياً، حسب علي سجواني مدير العمليات بشركة داماك العقارية.

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وقال سجواني لـ«الاتحاد»: إن أهم ما يميز القطاع العقاري في الإمارات في الوقت الراهن اعتماد السوق على المستخدم النهائي للوحدة العقارية مع تراجع نسبة المضاربين بالسوق إلى أدنى مستوى، لافتاً إلى تدفق الأثرياء والشركات على السوق العقارية، ما شكل رافداً رئيساً للطلب.
وقال: إن أنظمة الإقامات الجديدة التي تضمنت قواعد وضوابط جديدة وتبسيط وتسهيل إجراءات الدخول والإقامة بالدولة للأجانب وراغبي العمل والاستثمار، والعيش من مختلف أنحاء العالم، ساهمت في انتعاش السوق العقارية في الإمارات.
وتوقع مواصلة الأداء القوي للسوق العقارية في الدولة خلال العام المقبل، لاسيما مع انفتاح السوق الصينية على الخارج بعد فترة من الإغلاقات المرتبطة بجائحة «كوفيد-19»، فضلاً عن التدفقات الاستثمارية من أوروبا وروسيا. وأشار سجواني، إلى أن الشركة سلمت 4000 وحدة سكنية خلال العام 2022، فيما تعتزم إرساء عقود بقيمة 14 مليار درهم خلال عام 2023. 
وقال: إن أسعار العقارات من الفئة المتوسطة زادت بنحو 50% خلال عام 2022، فيما زادت العقارات الفاخرة بنسبة أعلى، ما يعكس الأداء القوي للسوق العقارية، لاسيما في دبي وأبوظبي.

الإمارات
الاستثمار العقاري
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