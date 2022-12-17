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الاقتصادي

تقرير: نمو الاقتصاد الصيني في 2023

بكين تتجه إلى تعزيز النمو الاقتصادي (أرشيفية)
18 ديسمبر 2022 02:36

بكين (د ب أ) 

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ذكرت شبكة تلفزيون الصين (سي سي تي في)، نقلاً عن مسؤول بارز في قطاع التخطيط، أمس، أن وتيرة النمو الاقتصادي سوف تتسارع في العام المقبل مع دخول سياسات التحفيز حيز التنفيذ.
وقال هان وينشو، المسؤول بلجنة الشؤون المالية والاقتصادية المركزية بالحزب الشيوعي الصيني، في منتدى أمس، إن الإجراءات الحالية الداعمة للنمو سوف تظل قائمة، وسوف تتم إضافة المزيد من السياسات لتعزيز الاقتصاد. وأضاف هان أنه في حين أن الاقتصاد العالمي يتباطأ، فإن الاقتصاد الصيني ربما يتعافى.
وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصين تعهدت بإنعاش الاستهلاك المحلي ودعم الشركات الخاصة، فيما تبتعد البلاد بسرعة عن سياسة صفر كوفيد التقييدية، وتتجه بكين إلى تعزيز النمو.
ودفع هذا التوجه بعض أكبر البنوك الاستثمارية في العالم إلى زيادة توقعاتها للاقتصاد الصيني في 2023، حتى في الوقت الذي تلقي فيه زيادة في حصيلة كوفيد بظلالها على التوقعات على المدى القريب.

الاقتصاد الصيني
الصين
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