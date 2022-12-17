سلطنة عُمان: 96% نسبة الإنجاز بمصفاة الدقم

مسقط (د ب أ)

بلغت الأعمال الإنشائية في مصفاة الدقم بسلطنة عُمان مراحل متقدمة من الإنجاز، إلى جانب تدشين برامج تحقيق الجاهزية التشغيلية، حيث بلغت نسبة الإنجاز الكلي 96% حتى نهاية شهر نوفمبر الماضي.

ووفق وكالة الأنباء العُمانية أمس، يعد مشروع مصفاة الدقم واحداً من المشروعات الكبرى التي تنفذ في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وهي بمثابة خط الانطلاق لخطة تحويل الدقم إلى أحد أضخم المراكز الصناعية والاقتصادية في المنطقة.

كما تعد المصفاة أحد أبرز روافد التنمية في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، بما توفره من فرص وظيفية مباشرة وغير مباشرة وفرص تنموية وتطويرية لمشروعات لها علاقة مباشرة وغير مباشرة بالمصفاة.