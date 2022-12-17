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الاقتصادي

الصين تتعهد بتنشيط الاستهلاك ودعم الشركات الخاصة

الصين تتعهد بتنشيط الاستهلاك ودعم الشركات الخاصة
18 ديسمبر 2022 02:36

بكين (د ب أ)

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تعهدت الصين بتنشيط الاستهلاك ودعم الشركات الخاصة، مع تحول بكين نحو دعم النمو، بعد التخلي عن سياستها «صفر كوفيد».
وذكر زعماء كبار، من بينهم الرئيس الصيني شي جين بينج، أن استعادة وتوسيع نطاق الاستهلاك، يتعين أن «يتخذ الأسبقية»، فيما كانوا يختتمون اجتماعاً يحدد أولويات السياسة الاقتصادية لعام 2023، طبقاً لبيان صادر عن وكالة أنباء الصين الجديدة «شينخوا».
وتعهد القادة الصينيون بتشجيع نمو القطاع الخاص ودعم شركات المنصات، في الاضطلاع بدور ريادي في التنمية.
ووفق ما شهد الاجتماع «سيتم القيام بالعديد من الأعمال الاقتصادية العام المقبل».

الصين
الشركات الخاصة
شي جين بينج
بكين
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