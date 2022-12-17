تويتر تتجه لإعادة المزيد من الحسابات المجمدة

سنغافورة (د ب أ)

بدأت شركة تويتر إعادة الحسابات التي تم تجميدها لخرقها قواعد المنصة.

وتعتزم الشركة إعادة المزيد من هذه الحسابات على مدار الأيام الثلاثين المقبلة، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء، اليوم السبت.وقالت تويتر في سلسلة من التغريدات الجمعة، إنها حددت العديد من السياسات التي يكون فيها التجميد الدائم تصرفاً «غير متناسب» مع خرق القواعد.

وأضافت تويتر أن الحسابات التي تم إعادتها لا تزال بحاجة للامتثال لقواعد الشركة.

وتابعت «يظل التجميد الدائم إجراء تنفيذياً للانتهاكات الخطيرة».

وقال مالك الشركة الملياردير إيلون ماسك، في تغريدة منفصلة، إنه «سوف يتم الآن رفع الحجب عن» كل الحسابات التي كشفت عن موقعه، عقب استفتاء أجرته منصة التواصل الاجتماعي.

وجمدت تويتر أوائل الأسبوع الجاري حسابات العديد من الصحفيين البارزين، بما في ذلك من صحيفة واشنطن بوست وشبكة سي إن إن الإخبارية، وصحيفة نيويورك تايمز- الذين يغطون أخبار ماسك، والذي قال إنها عرضت حياة أسرته للخطر.

وأعلن مالك موقع «تويتر» إيلون ماسك في وقت متأخر من مساء الجمعة، أنه سيعيد تشغيل حسابات عدد من الصحافيين الأميركيين كان قد علقها على شبكة التواصل الاجتماعي هذه، بعدما اتهمهم بتعريض سلامة عائلته للخطر.

وكتب الملياردير في تغريدة «الناس تكلّموا. الحسابات التي نشرت مكان وجودي سيتم رفع تعليقها». وكان الاتحاد الأوروبي هدّد بفرض عقوبات على ماسك، فيما اعتبرت الأمم المتحدة قراره بتعليق الحسابات «سابقة خطيرة».

وكان ماسك أطلق استطلاعاً على «تويتر» ليسأل عمّا إذا كان يجب عليه إعادة تشغيل الحسابات المعلّقة على الفور أو خلال أسبوع. وأجاب نحو 59 في المئة من 3,69 مليون مستخدم للإنترنت شاركوا في الاستطلاع بأنه يجب إعادة تشغيلها على الفور.

ويبدو أنه جرت إعادة تشغيل بعض الحسابات، مثل حساب الصحافي السابق في موقع «فوكس» أيرون روبار.

وكتب روبار في تغريدة شاكراً للناس دعمهم: «كنت في البداية منزعجاً من تعليق (حسابي) ولكن سرعان ما أدركت أنّ الأمر سيجري على ما يرام لأنّني أنعم بمجتمع رائع على الإنترنت».