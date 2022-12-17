وزير الاقتصاد يزور مزرعة «دبا باي» للمحار

أبوظبي (الاتحاد)

زار معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مزرعة «دبا باي» في إمارة الفجيرة، والتي تشتهر بإنتاج أجود أنواع المحار على مستوى الدولة، وذلك ضمن سلسلة زيارات «التواصل الاقتصادي» التي يقوم بها معاليه للمشروعات الريادية والمبتكرة في جميع إمارات الدولة.

وقال معاليه: «حريصون على التواصل مع الشركات الرائدة في الدولة، من أجل قياس مدى تأثير التشريعات والمبادرات التي تطلقها الحكومة في نمو أنشطتهم التجارية، وللاطلاع على تجاربهم الناجحة في تأسيس الشركات، ولمناقشة خططهم للنمو، وفتح آفاق تجارية عالمية جديدة خلال المرحلة المُقبلة، والاستماع إلى وجهة نظرهم حول جهود التنمية الاقتصادية، وبما يساهم في إطلاق مبادرات استشرافية تساهم في تطوير النموذج الاقتصادي للدولة بشكل مستمر، وتعزز نموه المستدام، وتدعم تنافسية المشروعات الوطنية، وتلبي تطلعات المستثمرين».

وأضاف: «الشراكة مع القطاع الخاص محور رئيسي في عملنا، وسنواصل زيارة المشروعات الرائدة في جميع إمارات الدولة، من أجل التأكيد على أن الحكومة تدعم القطاع الخاص، وتعمل على تعزيز نمو أنشطته، بهدف زيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ودعم القدرة التصديرية للإمارات، وخلق المزيد من فرص العمل، وجذب التكنولوجيا المتطورة والمواهب والكفاءات».

والتقى معاليه، مسؤولي المزرعة وناقش معهم تطلعاتهم الاستثمارية خلال المرحلة المُقبلة، وتعرّف كذلك على تجربتهم في إنشاء شركات ناجحة في الإمارات، وسبل تطوير هذا النموذج من الأعمال في الدولة، وتشجيع رواد الأعمال الإماراتيين على إطلاق مثل هذه المشروعات القائمة على توظيف التكنولوجيا المتقدمة والابتكار، والتي تدعم عملية الإنتاج المحلي وتتوافق مع استراتيجيات الحكومة لتنمية الصادرات، واستقطاب المواهب، والأمن الغذائي، وتخدم أهداف التنمية المستدامة بشكل عام.