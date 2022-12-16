«ستار بيبر ميل» تستثمر 200 مليون درهم في «كيزاد»

أعلنت اليوم مناطق خليفة الاقتصادية أبوظبي - مجموعة كيزاد، المركز المتكامل للصناعة والتجارة والخدمات اللوجستية في إمارة أبوظبي، عن توقيع اتفاقية تأجير مدتها 50 عاماً مع شركة «ستار بيبر ميل» المتخصصة في صناعة المنتجات الورقية، لتأسيس منشأة جديدة لصناعة لفافات الورق المقوى الكبيرة (الكرافت الجامبو) المعاد تدويرها بهدف تنويع منتجاتها وتعزيز قدرات تصنيع منتجات ورق التغليف القابلة للتحلل في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وبموجب هذه الاتفاقية، ستقوم «ستار بيبر ميل» باستثمار نحو 200 مليون درهم لتوسيع مشروعها الحالي في كيزاد بالتعاون مع شركة «آر سي بيبر ماشينز»، وتمتد التوسعة الجديدة على مساحة 59,000 متر مربع وسيتم استخدام منتجات المنشأة الجديدة لتصنيع الصناديق من الورق المقوى والأكياس الورقية صديقة البيئة والقابلة للتحلل البيولوجي بنسبة 100% والتي يشهد الطلب عليها نمواً كبيراً.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الحرص على تعزيز المبادرات البيئية في العاصمة الإماراتية أبوظبي ودعمها، خصوصاً بعد الإعلان عن حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة في إمارة أبوظبي اعتباراً من 1 يونيو 2022، حيث تعتبر هذه المبادرة الأولى من نوعها في المنطقة، وتضمن الحد تدريجياً من المنتجات البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة والمستهلكة في جميع أنحاء أبوظبي ما يؤسس لمستقبل أكثر استدامة للإمارة.

وتتمتع المنشأة الجديدة بقدرات كبيرة تمكنها من تصنيع أكثر من 135,000 طن من الورق المعاد تدويره بأشكال وأصناف متنوعة لاستخدامات صناعة التغليف والتخزين والاستخدام العام، حيث ستحتاج الشركة إلى مناولة حوالي 10,000 حاوية نمطية سنوياً عبر ميناء خليفة لتلبية احتياجاتها من المواد الخام ونقل منتجاتها الجاهزة.

وأكد عبدالله الهاملي، الرئيس التنفيذي، المدن الاقتصادية والمناطق الحرة - مجموعة موانئ أبوظبي التزام مجموعة موانئ أبوظبي بدفع جهود ترسيخ منظومة صناعية مستدامة وصديقة للبيئة في إمارة أبوظبي عبر بناء شراكات استراتيجية واستقطاب استثمارات نوعية إلى كيزاد، وذلك تماشياً مع توجيهات قيادتنا الرشيدة ورؤيتها الحكيمة الرامية إلى تعزيز القدرات التنافسية للقطاع الصناعي في الإمارة مع التركيز على مراعاة المحافظة على تأثير بيئي إيجابي طويل الأمد لهذا القطاع.

وقال: «تواصل مشاريع الأجندة الخضراء في أبوظبي والإمارات العربية المتحدة التقدم بسرعة كبيرة بفضل المبادرات الطموحة التي تم الإعلان عنها مثل حظر استخدام الأكياس البلاستيكية المستخدمة لمرة واحدة، ونظام استرداد القوارير البلاستيكية المبني على الحوافز. وكجزء من التزامنا بدفع هذه الجهود، يسعدنا اليوم توفير سبل الدعم كافة لخطط شركة»ستار بيبر ميل«المستقبلية لتنويع منتجاتها انطلاقاً من منشآتها المتطورة في كيزاد، ما يسهم في توفير بيئة أكثر استدامة للمجتمع ودعم الاقتصاد الدائري في دولة الإمارات العربية المتحدة».

وقال حسين آدم علي، رئيس مجلس إدارة شركة «ستار بيبر ميل»: «تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، تؤمن شركة»ستار بيبر ميل«بأن النجاح في توفير قيمة مضافة على الأمد الطويل تؤتي ثمارها في المستقبل لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال تبني أفضل ممارسات الاستدامة والالتزام بدعم الاقتصاد الدائري. ونحن سعداء بهذه الفرصة المميزة التي تتيح لنا العديد من المزايا والتي سنحرص على توظيفها بأفضل صورة ممكنة من خلال تقديم منتجات تساعدنا على ترسيخ قطاع صناعي مستدام وتسهم في تخفيض البصمة الكربونية لهذا القطاع».

وبدوره قال ماجد رشيد، المدير التنفيذي لشركة «ستار بيبر ميل»: «تسهم هذه المنشأة الجديدة في توسيع عملياتنا الناجحة وتتيح لنا قدرات إضافية لتلبية الطلب المتنامي في الأسواق المحلية والإقليمية والعالمية. وتسعدنا موافقة مجلس الإدارة على المضي في هذا المشروع في كيزاد، خصوصاً إذا ما أخذنا في الاعتبار الاستثمار المالي الذي سيتم ضخه مقروناً بمنظومة الأعمال المتكاملة والفريدة التي توفرها مجموعة كيزاد بكل ما فيها من مزايا مثل الموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة وارتباطها المباشر بميناء خليفة أحد أسرع الموانئ نمواً في العالم وقدرات الربط الكبيرة التي يتيحها لنا مع أهم الأسواق الاستهلاكية العالمية. ونحن على ثقة مطلقة بأن هذا المشروع سيسهم بشكل لافت في ترسيخ مكانة شركة»ستار بيبر ميل وتعزيز سمعتها في الأسواق العالمية«.

كما تحتفظ شركة»ستار بيبر ميل«بموجب الاتفاقية بحق استخدام مساحة إضافية من الأرض تبلغ مساحتها 32,000 متربع مجاورة للأرض التي سيقام عليها مشروع التوسعة وذلك لضمان قدرتها على تلبية الارتفاع المتوقع في الطلب على منتجاتها. وتوفر هذه الأرض للشركة بنية تحتية متميزة مزودة بشبكة أنابيب الغاز الطبيعي التي من شأنها المساهمة بشكل فعال في تحسين كفاءة التكاليف والعمليات بشكل عام.

وستحرص الشركة في إطار التزامها بإنتاج منتجات صديقة للبيئة على تبني أحدث التقنيات المبتكرة في معالجة النفايات الصناعية لمشروعها الجديد عبر استخدام محطة لمعالجة النفايات السائلة لإعادة تدوير المياه واستخدامها مجدداً في عملياتها. أما المواد الخام المستخدمة وهي (OCC) و(NCC) و(NDLKC) فسيتم تأمينها من مصادر محلية في دولة الإمارات العربية المتحدة لتخفيض البصمة الكربونية لعمليات النقل والشحن.

وبالإعلان عن هذا المشروع، توسع شركة»ستار بيبر ميل" حضورها في المدن الاقتصادية والمناطق الحرة التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، والذي يتمثل حالياً بمنشأة متخصصة في صناعة المناديل الورقة الصحية تمتد على مساحة 27,000 متر مربع بقدرة إنتاجية تصل إلى 36,000 طن.