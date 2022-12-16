2.8 مليار درهم التبادل التجاري بين الإمارات وأيرلندا

أبوظبي (الاتحاد)

بلغ إجمالي حجم التجارة الخارجية غير النفطية بين الإمارات وأيرلندا خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 758 مليون دولار (2.78 مليار درهم)، بزيادة 16% مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2021، بنمو نسبته 32.4% و48.3% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020 و2019 على التوالي، حسب بيانات تم استعراضها خلال زيارة وفد إماراتي برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير الدولة للتجارة الخارجية، إلى أيرلندا، بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري في مجالات التكنولوجيا المالية والنقل اللوجستي والتجارة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال. وفي إطار الزيارة، عقد معالي الزيودي عدداً من الاجتماعات، شملت اجتماعاً مع معالي ليو فارادكار، نائب رئيس الوزراء الإيرلندي وزير المشاريع والتجارة والتوظيف، حيث بحث الوزيران سبل تسريع النمو التجاري بين الإمارات وأيرلندا، وآليات تعزيز العلاقات الثنائية الاقتصادية بين البلدين. كما التقى معاليه مع معالي هيلديجارد نوتن، وزيرة النقل، حيث ناقشا فرص التعاون المشترك بما يخدم التجارة الدولية، ويساهم في دعم الاقتصاد العالمي والثنائي على وجه الخصوص. واتفق الجانبان على تعزيز العمل الثنائي خلال المرحلة المقبلة بما يضمن استدامة سلاسل الإمداد بين البلدين.

كما شهدت الزيارة توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين حول المشاورات السياسية بهدف تعزيز التعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

والتقى معالي الدكتور ثاني الزيودي، خلال الزيارة، بالمدير التنفيذي للوكالة الحكومية «إنتربرايز أيرلندا»، كيفين شيري، حيث تم استعراض بعض الخطط التي تهدف لخلق ثقافة ابتكارية، وتحقيق رعاية للشركات الناشئة القادمة لتنمو وتتجاوز قيمتها مليار دولار، إضافة إلى بحث فرص التعاون المشترك لتطوير المنشآت الصغيرة والمتوسطة في أسواق البلدين.

وقال معالي الزيودي، إن الزيارة تؤكد إمكانية إقامة علاقات أعمق وأكثر تكاملاً بين البلدين.