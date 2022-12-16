6 ملايين مسافر شهرياً معدل الحركة عبر مطار دبي

مصطفى عبد العظيم (دبي)

قال بول جريفيث، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مطارات دبي، إن متوسط حركة المسافرين عبر مطار دبي ارتفع خلال النصف الثاني من العام الجاري إلى 6 ملايين مسافر شهرياً. ولفت جريفيث في تصريحات صحفية على هامش «منتدى سكيفت العالمي» الذي اختتم أعماله في دبي أمس الأول، إلى أن أرقام شهر ديسمبر الجاري تشير إلى زيادة بنحو 10% عن مستويات الشهر ذاته في عام 2019 قبل الجائحة، متوقعاً أن يرتفع المعدل إلى 7.5 مليون مسافر شهرياً العام المقبل.

وأكد ثقته بتسجيل مطار دبي الدولي عدداً قياسياً لحركة المسافرين الوافدين والمغادرين من وإلى دبي، مع نهاية شهر ديسمبر الجاري، مشيراً إلى أن توقعات المؤسسة لحركة المسافرين في مطار دبي الدولي لا تزال عند 64.3 مليون مسافر خلال 2022، إذ تمت إضافة مليون مسافر آخر إلى التوقعات لأعداد المسافرين بعد صدور تقرير حركة المسافرين للربع الثاني من العام الجاري.

وأضاف: «حركة المرور الشهرية في نطاق يصل إلى 6 ملايين مسافر شهرياً في النصف الثاني من العام الجاري».

وأوضح أن حركة المسافرين في مطار دبي الدولي خلال ديسمبر الجاري أعلى بنسبة 10% مقارنة بمستويات ما قبل الجائحة بالنسبة للسفر من وإلى دبي مباشرة، مع استثناء أعداد مسافري العبور.

وأضاف أن مؤسسة مطارات دبي تتوقع تسجيل نحو 7.5 مليون على أساس شهري خلال العام المقبل. وقال: «بنهاية العام المقبل، وخلال الربع الأخير تحديداً، نتوقع أن نصل إلى مستويات ما قبل الجائحة في أعداد المسافرين على أساس شهري، ليتواصل ذلك في عام 2024، حيث نتوقع أن تصل إلى مرحلة التعافي الكامل على أعداد المسافرين على أساس سنوي».

وبين أن نحو 100 شركة طيران دولية تشغل عملياتها في مطار دبي الدولي، مشيراً إلى أن هذا العدد تخطى مستويات ما قبل الجائحة، كما أن عدد الوجهات بدورها وصلت تقريباً إلى مستويات عام 2019 في ظل العديد من الوجهات الجديدة، خصوصاً تلك التي أطلقتها شركة فلاي دبي.