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دبي وبريطانيا تعززان الشراكة في مجال حماية البيانات

دبي وبريطانيا تعززان الشراكة في مجال حماية البيانات
17 ديسمبر 2022 00:25

دبي (الاتحاد) 

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أصدرت حكومة المملكة المتحدة، ممثلة بوزارة الاتصالات الرقمية والثقافة والإعلام والرياضة البريطانية ومركز دبي المالي العالمي، بحضور معالي جوليا لوبيز، وزيرة الدولة للشؤون الرقمية والثقافية والإعلامية البريطانية، وعارف أميري، الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، بياناً مشتركاً يلتزمان فيه بترسيخ شراكتهما في مجال التبادل الآمن والموثوق للبيانات.
وأشاد مركز دبي المالي العالمي بدوره بالتقدّم الكبير الذي تم إحرازه لتسهيل التدفق الحر والآمن للبيانات الشخصية بينه وبين حكومة المملكة المتحدة، إذ أبدى المركز التزامه باستكمال عملية تقييم قانون حماية البيانات الخاص به، وذلك من خلال المناقشات القادمة المُزمع عقدها في المستقبل القريب.

دبي
الإمارات
بريطانيا
مركز دبي المالي العالمي
عارف أميري
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