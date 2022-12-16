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طيران الإمارات تُعيد فتح 30 صالة مطار عبر العالم

طيران الإمارات تُعيد فتح 30 صالة مطار عبر العالم
17 ديسمبر 2022 00:25

دبي (الاتحاد)

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مع احتفال طيران الإمارات بإعادة فتح صالتها الخاصة في الكونكورس C بمطار دبي الدولي، وهي الصالة السابعة في دبي التي يعاد فتحها بعد الجائحة، أصبح بإمكان المسافرين في الدرجتين الأولى والأعمال التطلع إلى تجربة سفر مريحة مع أكثر من 30 صالة توفر خدمات كاملة أعادت طيران الإمارات فتحها عبر شبكة خطوطها العالمية.
تقع صالة طيران الإمارات التي أعيد فتحها مؤخراً في الكونكورس C، بجوار البوابة C09، وتبلغ مساحتها 1308 أمتار مربعة وتوفر 265 مقعداً للراحة والاسترخاء وتناول المرطبات قبل السفر. ويدخل ركاب الدرجتين الأولى والأعمال إلى الصالة مجاناً، وكذلك أعضاء سكاي واردز من الفئات الفضية والذهبية والبلاتينية. والصالة مفتوحة على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع لخدمة الطلب المرتفع في موسم العطلات. ويمكن للمسافرين الاسترخاء في الصالات لمدة تصل إلى 4 ساعات قبل مواعيد إقلاع رحلاتهم.
وجهّزت طيران الإمارات صالاتها لتوفير الراحة، حيث تحتوي كل صالة على أرائك جلدية طويلة ووسائد وبطانيات، وتقدم لروادها تشكيلة من المأكولات والمشروبات الراقية، بالإضافة إلى أناقة التصميم والديكور بما في ذلك الأرضيات الرخامية الإيطالية.
وتحتوي الصالات أيضاً على حمّامات شاور سبا ومرافق لتغيير ملابس الأطفال، وشاشات تلفزيونية وخدمة واي فاي مجانية، وأجهزة كمبيوتر وطابعات، ومناطقة لشحن الأجهزة، بالإضافة إلى مركز أعمال مجهز بالكامل، بما في ذلك غرف اجتماعات مع أجهزة عرض ومحطات عمل فردية تعمل باللمس.
وتدير طيران الإمارات شبكة واسعة من 39 صالة مطار خاصة، بما في ذلك 7 صالات في دبي و32 صالة في مطارات رئيسة حول العالم.

طيران الإمارات
الإمارات
مطار دبي الدولي
مطار دبي
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