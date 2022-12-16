دبي هاربر يرحب بـ«كوستا توسكانا» السياحية

دبي (الاتحاد)

عززت شركة «كوستا كروزس» للرحلات البحرية نطاق توسعها مع وصول السفينة السياحية كوستا توسكانا إلى دبي هاربر.

رست السفينة السياحية الإيطالية الفاخرة، التي دخلت الخدمة في مارس الماضي، أمس، لأول مرة في دبي هاربر. تقدم السفينة السياحية كوستا توسكانا رحلات مختلفة على مياه الخليج العربي طوال فترة شتاء 2022 و2023، في باقات متنوعة لـ 3 أو 4 أو 7 أيام لاستكشاف مياه الخليج العربي. إجمالاً، ستكون هناك 13 رحلة بحرية، تنطلق من 17 ديسمبر 2022 إلى 11 مارس 2023، وهي متوفرة أيضاً مع باقة تشمل «رحلة جوية + رحلة بحرية»، لضمان أقصى قدر من الراحة، من دون الحاجة إلى القلق بشأن المواصلات إلى السفينة أو عناء حمل الأمتعة عند الوصول إلى مطار.

وبمناسبة وصول السفينة إلى المرسى، ستقوم إدارة محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية إلى جانب المساهمين من القطاعين العام والخاص بتبادل اللوحات مع قبطان السفينة، وهو تقليد بحري معروف احتفالاً بزيارة السفينة لأول مرة. وعلى مدار الموسم، من المتوقع أن يصل أكثر من 300 ألف مسافر إلى محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية، مما يؤكد عودة نشاط الرحلات البحرية إلى طبيعتها بعد الجائحة.