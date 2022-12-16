السبت 17 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

دبي هاربر يرحب بـ«كوستا توسكانا» السياحية

السفينة السياحية كوستا توسكانا (من المصدر)
17 ديسمبر 2022 00:26

دبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا

عززت شركة «كوستا كروزس» للرحلات البحرية نطاق توسعها مع وصول السفينة السياحية كوستا توسكانا إلى دبي هاربر.
رست السفينة السياحية الإيطالية الفاخرة، التي دخلت الخدمة في مارس الماضي، أمس، لأول مرة في دبي هاربر. تقدم السفينة السياحية كوستا توسكانا رحلات مختلفة على مياه الخليج العربي طوال فترة شتاء 2022 و2023، في باقات متنوعة لـ 3 أو 4 أو 7 أيام لاستكشاف مياه الخليج العربي. إجمالاً، ستكون هناك 13 رحلة بحرية، تنطلق من 17 ديسمبر 2022 إلى 11 مارس 2023، وهي متوفرة أيضاً مع باقة تشمل «رحلة جوية + رحلة بحرية»، لضمان أقصى قدر من الراحة، من دون الحاجة إلى القلق بشأن المواصلات إلى السفينة أو عناء حمل الأمتعة عند الوصول إلى مطار.
وبمناسبة وصول السفينة إلى المرسى، ستقوم إدارة محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية إلى جانب المساهمين من القطاعين العام والخاص بتبادل اللوحات مع قبطان السفينة، وهو تقليد بحري معروف احتفالاً بزيارة السفينة لأول مرة. وعلى مدار الموسم، من المتوقع أن يصل أكثر من 300 ألف مسافر إلى محطة دبي هاربر لرحلات السياحة البحرية، مما يؤكد عودة نشاط الرحلات البحرية إلى طبيعتها بعد الجائحة.

دبي هاربر
دبي
الإمارات
الرحلات البحرية
السفن السياحية
آخر الأخبار
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
عربي ودولي
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
اليوم 09:27
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
اليوم 09:24
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
الإمارات
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
اليوم 00:39
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا
اليوم 00:39
الإمارات والبحرين.. علاقات ثقافيّة أصيلة وتراث عريق مشترك
الإمارات
الإمارات والبحرين.. علاقات ثقافيّة أصيلة وتراث عريق مشترك
اليوم 00:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©