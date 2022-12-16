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244.3 مليار درهم الودائع الادخارية في البنوك

244.3 مليار درهم الودائع الادخارية في البنوك
17 ديسمبر 2022 00:25

أبوظبي (وام) 

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ارتفعت الودائع الادخارية في القطاع المصرفي بالدولة - باستثناء الودائع بين البنوك - إلى 244.33 مليار درهم في نهاية سبتمبر الماضي بزيادة على أساس سنوي بنحو 9.5 مليار درهم أو ما نسبته 4% مقابل نحو 234.84 مليار درهم في سبتمبر 2021، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت الإحصائيات أن الودائع الادخارية زادت خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنسبة 1.04% مقابل نحو 241.82 مليار درهم في نهاية العام الماضي 2021، بزيادة تعادل 1.04 مليار درهم.
وبينت إحصائيات المصرف المركزي أن الودائع تحت الطلب ارتفعت إلى 923.963 مليار درهم نهاية سبتمبر الماضي بنمو على أساس سنوي بنسبة 15.63%.
وزادت الودائع تحت الطلب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري بنحو 8.95% أو ما يعادل 75.92 مليار درهم مقارنة بنحو 848.04 مليار درهم في نهاية العام الماضي.

الإمارات
القطاع المصرفي
مصرف الإمارات المركزي
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