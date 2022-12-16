القمة العالمية لطاقة المستقبل تناقش اقتصاديات الهيدروجين الأخضر

أبوظبي (وام)

تنطلق فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل بين 16 و18 يناير المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض «أدنيك» لتسليط الضوء على إمكانات الاقتصاد العالمي للهيدروجين الأخضر، والذي يتمحور حول تجارة الهيدروجين الذي يجري إنتاجه من مصادر الطاقة المتجددة أو الطاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

ويبحث الموفدون المشاركون في الفعالية الأبرز على مستوى العالم في مجالات الطاقة والاستدامة، بشكل معمق في المعطيات الراهنة لاقتصاد الهيدروجين الأخضر.

كما يستضيف مركز ابتكارات الهيدروجين جمهور القمة لإطلاعهم على أحدث التقنيات المحفزة للتطورات في قطاع الهيدروجين، ويضمّ المركز شركاتٍ صغيرة ومتوسطة وأخرى ناشئة تتيح مجالاً واسعاً للتواصل فيما بين خبراء الهيدروجين الأخضر، إلى جانب تسجيلات لبث مباشر تتمحور حول الهيدروجين الأخضر.

ويتسنّى للحاضرين المشاركة في قمة الهيدروجين الأخضر التي تنظمها مصدر بالشراكة مع الوكالة الدولية للطاقة المتجددة والمجلس الأطلسي.

وتستعرض القمة إنجازات أبوظبي الحالية وطموحاتها في التحول لمركز عالمي للابتكار والاستثمار في الهيدروجين الأخضر، وتُقدم منصةً لأبرز الجهات الفاعلة في مجال الهيدروجين حول العالم للتواصل وتبادل الرؤى.

وتبرز أهمية الهيدروجين الأخضر بالنسبة لمصادر الطاقة الإقليمية اليوم أكثر من أي وقت مضى، حيث أثمر مؤتمر الأطراف «كوب 27» الذي استضافته مدينة شرم الشيخ المصرية مؤخراً عن توقيع العديد من الاتفاقيات الجديدة لدعم إمكانات الهيدروجين الأخضر، بما فيها الشراكة بين شركة السويدي إليكتريك ورينيو باور الخاصة المحدودة لتطوير مشروع هيدروجين أخضر في مصر بقدرة إنتاجية تصل إلى 220 ألف طن سنوياً، فضلاً عن نجاح دول مثل تشيلي في تأمين تمويل بملايين الدولارات لتعزيز إمكاناتها في إنتاج الهيدروجين الأخضر.

وقالت لين السباعي، رئيسة القمة العالمية لطاقة المستقبل، والتي تُنظمها شركة آر إكس الشرق الأوسط «تؤكد لنا الأخبار الواردة من شركائنا ومختلف الجهات المشاركة في مؤتمر كوب 27 في مصر وجود قدر كبير من الفرص المتاحة في قطاع الهيدروجين الأخضر على المستوى الإقليمي والعالمي».

وأشارت مصدر، الشريك الرئيسي للفعالية إلى قدرة القارة الأفريقية على استحواذ حوالي 10% من سوق الهيدروجين الأخضر العالمية، في خطوة تسهم في توفير 3.7 مليون وظيفة وترفع الناتج المحلي الإجمالي للقارة بما يصل إلى 120 مليار دولار.

من جانبه، قال محمد عبدالقادر الرمحي، مدير إدارة الأصول والخدمات التقنية والهيدروجين الأخضر في مصدر «يُمكن لمصادر الطاقة المتجددة المتصلة بالشبكة والمستخدمة في إنتاج الهيدروجين الأخضر تغذية الشبكة بالطاقة لتوفير طاقة نظيفة وميسورة التكلفة في المناطق التي تعاني من نقص الموارد، ولا سيما في أفريقيا جنوب الصحراء التي يبلغ متوسط معدل الكهرباء فيها 48% فقط».