9.2 مليار درهم تصرفات عقارات دبي خلال أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع المنتهي، أمس، أكثر من 9.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة تسجيل 2210 مبايعات بقيمة 5.94 مليار درهم، منها 199 مبايعة للأراضي بقيمة 1.33 مليار درهم، و2011 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.61 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 47 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 45 مليون درهم في منطقة الحبية الرابعة، تليها مبايعة بقيمة 40 مليون درهم في منطقة معيصم الأولى. وتصدرت منطقة الحبية الخامسة المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 92 مبايعة بقيمة 245 مليون درهم. وسجلت الرهون مليارا درهم، منها 74 رهن أراض بقيمة 455.34 مليون درهم. أما الهبات، فقد شهدت تسجيل 157 هبة بقيمة 1.29 مليار درهم.