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2.7 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة

2.7 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة
17 ديسمبر 2022 00:25

الشارقة (الاتحاد) 

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ارتفعت التصرفات العقارية التي شهدتها مناطق إمارة الشارقة خلال شهر نوفمبر الماضي إلى 2.7 مليار درهم مقارنة بـ1.9 مليار درهم في الشهر الأسبق، بحسب ما أظهرته نتائج التقرير الشهري الصادر من دائرة التسجيل العقاري بالشارقة.
وأوضح التقرير أن إجمالي المعاملات العقارية  بلغ عددها 2.813 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية المختلفة، وجاءت 23.1% منها كمعاملات بيع بعدد 650 معاملة، في حين سجل الرهن عدد 322 معاملة شكلت 11.4% من إجمالي المعاملات بقيمة 921 مليون درهم، وأما باقي المعاملات البالغة 1.841 معاملة توزعت على مجموعة من التصرفات العقارية الأخرى، ممثلة 65.5% من إجمالي التصرفات العقارية.

عقارات الشارقة
الإمارات
الشارقة
التصرفات العقارية
دائرة التسجيل العقاري
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