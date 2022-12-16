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الاقتصادي

«هاكاثون» يدرب رواد الأعمال الإماراتيين على الأفكار الريادية الإبداعية

مشاركون في المسابقة (من المصدر)
17 ديسمبر 2022 00:25

الشارقة (الاتحاد) 

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انطلقت أمس فعاليات «هاكاثون»، بالتعاون بين مركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع) وصندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات (ICT Fund)، وهي إحدى مبادرات هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن أنشطة وفعاليات مهرجان الشارقة لريادة الأعمال الذي يبدأ اليوم.
وركز «هاكاثون» هذا العام على قطاع تكنولوجيا التعليم بالشراكة مع «EDT Partners»، وجمع 150 مشاركاً من بين 450 متقدّماً لمسابقة الاشتراك في الهاكاثون، وتعّرف من خلاله الشباب الإماراتيون المشاركون على الأفكار الريادية الإبداعية الجديدة وطرق توليدها وتطويرها، والتي تمكّن المواهب الواعدة من صناعة التغيير وبناء مستقبل قائم على الابتكار المستدام.
وقالت نجلاء المدفع، المديرة التنفيذية لمركز الشارقة لريادة الأعمال (شراع): «نستهدف تحفيز رواد الأعمال الشباب على المشاركة في ابتكار أفكار إبداعية جديدة، تستثمر الإمكانيات التي توفرها التكنولوجيا للمشاريع الريادية المستقبلية، ويأتي هذا الحدث استكمالاً لجهودنا في دعم وتمكين الشباب الإماراتيين، وتوفير منصة للمشاركين في المهرجان لتنمية مهاراتهم، وإلهام الجيل القادم من صناع التغيير لابتكار حلول إبداعية لمواجهة التحديات العالمية».
وقال المهندس عمر محمد المحمود، الرئيس التنفيذي لصندوق الاتصالات وتقنية المعلومات: «نعمل على دعم الطاقات الشابة لتمكينها من إحداث التغيير المنشود لصنع المستقبل القائم على الابتكار. ويتجلى ذلك في العديد من مشاريع الصندوق، والتي تصب في دعم اكتساب المعرفة والمهارات في قطاع الاتصالات والتحول الرقمي واستيعاب التقنيات ذات الصلة». 

هاكاثون
مركز الشارقة لريادة الأعمال
الإمارات
الشارقة
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هيئة تنظيم الاتصالات
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