50 مكتباً عقارياً في عجمان تحصل على تصنيف 4 نجوم

عجمان (وام)

كشفت دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، أن عدد المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف 4 نجوم وفق معايير التصنيف العقاري، ارتفع خلال عام 2022 إلى 50 مكتباً عقارياً بزيادة قدرها 42.85%، كما أعلنت ارتفاع عدد المكاتب العقارية الحاصلة على تصنيف 3 نجوم إلى 577 مكتباً، محققة زيادة بنسبة 27.37%.

وأكد المهندس عمر بن عمير المهيري، مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري، أن نظام التصنيف العقاري انعكس إيجابياً على أداء المكاتب العقارية في عجمان، وأسهم بشكل ملحوظ في تعزيز ثقافة التميز لديها، وأهلها لمواكبة وتيرة التنمية المتسارعة التي يشهدها القطاع العقاري في الإمارة، والمساهمة بفاعلية في نهضة هذا القطاع الحيوي الذي يعد أحد أهم الركائز الداعمة للاقتصاد المحلي.

وأوضح أن إحصائيات 2022 أكدت مدى تجاوب المكاتب العقارية مع نظام التصنيف العقاري، وتكيفها الإيجابي مع المعايير التي وضعتها الدائرة بعناية في سبيل الارتقاء بأداء القطاع العقاري، وتعزيز سمعة إمارة عجمان ومكانتها المرموقة على الخريطة العقارية، وتميزها في خلق بيئة استثمارية عقارية متكاملة، توفر خدمات بجودة عالية وبمعايير عالمية تضاهي الدول المتقدمة على مستوى العالم.

وأكد أن نظام التصنيف العقاري نجح في بلوغ أهدافه بالنظر إلى النتائج المحققة، لاسيما التحسن في مستويات أداء المكاتب العقارية، وتمكنها من تحقيق أرقام إيجابية، تعكس مدى التزام جميع الأطراف المعنية.