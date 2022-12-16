السبت 17 ديسمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الاقتصادي

الذهب يربح في التعاملات الفورية

الذهب يربح في التعاملات الفورية
16 ديسمبر 2022 11:32

ارتفعت أسعار الذهب العالمية خلال تداولات اليوم، لتربح نحو 4.5 دولار في التعاملات الفورية.

وزادت أسعار المعدن الأصفر في المعاملات الفورية بنسبة 0.26% أو ما يعادل 4.5 دولار لتصل إلى 1781.65 دولار للأونصة، وفقا لبيانات الأسواق العالمية بحلول الساعة "10:30 صباحاً بتوقيت الإمارات".

وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم فبراير 2023 بما نسبته 0.19% تعادل 3.35 دولار لتصل إلى 1791.15 دولار للأونصة.

وعلى صعيد المعادن النفيسة الأخرى، انخفضت الفضة بنسبة 0.51% إلى 23.18 دولار للأوقية، ونزل البلاتين بنسبة 0.22% إلى 1013.35 دولار، في حين ارتفع البلاديوم 1.44% إلى 1824.53 دولار. 

 

أخبار ذات صلة
«المصرف المركزي» يعزز حيازاته من الذهب
استقرار أسعار الذهب وسط ترقب قرار الفائدة الأميركية
المصدر: وام
الذهب
أسعار الذهب
آخر الأخبار
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
عربي ودولي
استئناف عمليات البحث عن ضحايا الانهيار الأرضي بماليزيا
اليوم 09:27
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
عربي ودولي
مصرع 160 شخصا جراء الفيضانات في الكونغو الديموقراطية
اليوم 09:24
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
الإمارات
مركبة هبوط المستكشف راشد تنجح في أول مناورة للتحكم المداري
اليوم 00:39
محمد أبو شهاب يلقي بيان الإمارات أمام مجلس الأمن (من المصدر)
عربي ودولي
الإمارات تدعو إلى تعزيز اللحمة الوطنية في ليبيا
اليوم 00:39
الإمارات والبحرين.. علاقات ثقافيّة أصيلة وتراث عريق مشترك
الإمارات
الإمارات والبحرين.. علاقات ثقافيّة أصيلة وتراث عريق مشترك
اليوم 00:39
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©