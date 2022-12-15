الإمارات والبحرين.. أنموذج استثنائي للشراكة الاقتصادية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

ترتبط دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين بعلاقات اقتصادية وتجارية راسخة، شكلت منذ عقود طويلة أنموذجاً استثنائياً للتكامل والشراكة الاقتصادية، المرتكزة على عوامل التناغم السياسي والتقارب الجغرافي والتمازج الحضاري والثقافي بين البلدين الشقيقين.

وتحظى العلاقات الاقتصادية المزدهرة بين البلدين التي أرسى دعائمها القادة المؤسسون، برعاية واهتمام كبيرين من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين، وحرصهما على تنمية البيئة الاستثمارية المشتركة بين البلدين الشقيقين، من خلال السعي الدائم لخلق مسارات متجددة من التعاون مع مختلف المؤسسات المالية والاستثمارية.

وشهدت العلاقات الاقتصادية بين دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين، نقلة نوعية وتطوراً ملحوظاً ونمواً مطرداً في مجالات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة، حيث تضاعف حجم التجارة الثنائية غير النفطية خلال السنوات العشر الماضية، بارتفاعه من 12.3 مليار درهم في العام 2012 إلى 23.77 مليار درهم في عام 2021، وهو ما يعد إنجازاً كبيراً ودفعة نحو مزيد من التقدم على صعيد الشراكات والاستثمارات البينية بين القطاع الحكومي والخاص في كلا البلدين.

ووفقاً لأحدث بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، بلغ إجمالي قيمة التجارة الخارجية غير النفطية ما بين دولة الإمارات ومملكة البحرين خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري 2022، أكثر من 17.9 مليار درهم، مقارنة مع 16.5 مليار درهم للفترة ذاتها من العام 2021 وبنمو نسبته 8%.

وترتبط دولة الإمارات ومملكة البحرين بالعديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الاقتصادية والتجارية التي ساهمت في زيادة حجم الاستثمارات والتبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات متقدمة، بما يعكس تاريخ العلاقات بين البلدين الشقيقين، وما تتميز به من أخوة صادقة ورغبة قوية في تطوير التعاون الثنائي، لاسيما في المجالات الاقتصادية، إضافة إلى وقوفهما على أرض صلبة لتوطيد هذه العلاقات والارتقاء بها إلى مستوى طموحات القيادة الحكيمة في البلدين، بما يحقق المصلحة المشتركة برفع نسبة التبادل التجاري، والاستفادة من جميع الفرص الاستثمارية المتاحة، عبر إقامة مشاريع تجارية واستثمارية مشتركة، وتعزيز تلك العلاقات في مختلف المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية في القطاعين الخاص والعام، ما ينبئ بمستقبل زاهر ينتظر مسيرة هذا التعاون الذي يصب في خدمة البلدين والشعبين الشقيقين، لاسيما في ظل ما يتمتع به البلدان من بيئة اقتصادية منفتحة ومنظومة تشريعية مرنة تكفل سهولة ممارسة الأعمال، وجذب الاستثمارات في مختلف القطاعات.

وانعكاساً للتوجيهات المحفزة من قيادتي البلدين الشقيقين، وكثمرة لتبادل الزيارات الرسمية على أعلى المستويات، وقعت دولة الإمارات وشقيقتها مملكة البحرين عدداً من اتفاقيات التعاون ومذكرات التفاهم الثنائية، كان أحدثها ما تم توقيعه من برنامج تنفيذي ومذكرات تفاهم في 9 نوفمبر 2021 في أبوظبي، بهدف وضع إطار لترسيخ وتطوير التعاون الثنائي بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويدفع بمزيد من التعاون في القطاعات الحيوية كالطاقة النظيفة والمتجددة، وقطاع التكنولوجيا، والاقتصاد الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والأمن السيبراني، والأمن الغذائي، والصحة، والتعليم والسياحة والإعلام، وغيرها من المجالات التنموية وقطاعات تمكين المرأة والشباب وتنشئة الأجيال القادمة وإعداد قادة المستقبل.

نموذج استثنائي

يمثل التعاون الاقتصادي واتفاقيات التفاهم والتعاون التي تربط البلدين ملمحاً مهماً في مسيرة العلاقات المزدهرة بينهما، على الرغم من تعدد وتنوع مجالات العلاقات بين البلدين بشكل عام، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء 23.77 مليار درهم في العام 2021، مقارنة مع 20.13 مليار درهم في العام 2020، منها نحو 5 مليارات درهم صادرات إماراتية غير نفطية، و8.72 مليار درهم إعادة تصدير، ونحو 10.12 مليار درهم واردات.

استثمارات بينية

بلغ رصيد الاستثمارات البينية المباشرة بين دولة الإمارات والبحرين في العام 2020 بحسب بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، 3.4 مليار دولار (12.6 مليار درهم)، منها أكثر من 6.1 مليار درهم، استثمارات بحرينية في دولة الإمارات، تغطي أنشطة اقتصادية مختلفة تشمل الأنشطة المالية وأنشطة التأمين، الصناعة التحويلية، الأنشطة العقارية، المعلومات والاتصالات، تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، التشييد والبناء، أنشطة خدمات الإقامة والطعام، النقل والتخزين، الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية.

وفي المقابل، تشمل القطاعات الاستثمارية للشركات الإماراتية في مملكة البحرين قطاعات النقل الجوي للركاب والبضائع، صناعة الحلي والمجوهرات، والقطاع المالي والمصرفي، والقطاع الصناعي، والسياحة والسفر، والتبريد واستزراع الأسماك، تجارة الجملة والتجزئة، التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، الأنشطة العقارية، ويوجد العديد من الشركات الإماراتية في السوق البحرينية مثل، دانة غاز وبيت أبوظبي للاستثمار، دبي القابضة، والاتحاد للطيران، والخليج للصناعات الدوائية (جلفار)، والشركة العالمية لزراعة الأسماك، وبنوك (أبوظبي الأول والشارقة والمشرق وأبوظبي التجاري ودبي الإسلامي وأبوظبي الإسلامي)، داماك العقارية، وشركة دبي للكابلات (دوكاب)، مجموعة ماجد الفطيم، مجموعة الغرير.

صندوق أبوظبي

تعد مملكة البحرين من أوائل الدول التي بدأ صندوق أبوظبي للتنمية نشاطه التنموي فيها عام 1974، حيث بلغت قيمة تمويلات القروض الميسرة والمنح الحكومية المقدمة للبحرين 23.12 مليار درهم إماراتي، حيث شملت 32 مشروعاً ضمن قطاعات حيوية، وساهمت تلك المشاريع الاستراتيجية في إحداث نقلة نوعية، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة للبحرين.

ووقع صندوق أبوظبي للتنمية، ومكتب أبوظبي للصادرات مؤخراً اتفاقيتي قرض مع هيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين لتمويل مشروع تطوير شبكات نقل المياه، حيث تبلغ قيمة القرض المقدم من الصندوق 150.6 مليون درهم إماراتي، فيما تبلغ قيمة القرض المقدم من «أبوظبي للصادرات» 187.32 مليون درهم إماراتي، ويهدف المشروع إلى تهيئة شبكات نقل المياه المرتبطة بالمرحلة الثانية «لمحطة الدور» والبالغ قدرة إنتاجها 50 مليون جالون، بما يضمن توفير مخزون مائي بسعة لا تقل عن 3 أيام من معدل الاستهلاك اليومي، لتلبية الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة، إلى جانب الاستفادة من المحطة في الاستخدامات الأخرى التي تخدم المشاريع العمرانية والاستثمارية والصناعية، الأمر الذي يدعم تحقيق الخطة الاستراتيجية لإدارة الموارد المائية لهيئة الكهرباء والماء في مملكة البحرين حتى عام 2030 والموائمة لأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

منصة تبادل

أعلن سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في شهر يوليو 2022، عن إطلاق منصة «تبادل» الأولى من نوعها في المنطقة لتوفير الوصول المباشر للأسواق، حيث تم إطلاق المنصة في الوقت ذاته في كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين.

وتأسست منصة تبادل بناءً على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي وقعها كل من سوق أبوظبي للأوراق المالية وبورصة البحرين في نوفمبر 2021، لتعزيز أوجه التعاون بين الطرفين، وإحداث نقلة نوعية تهدف إلى تعزيز السيولة في السوقين، بما في ذلك التداول عبر الأسواق.

وتوفر المنصة «تبادل» نظاماً متكاملاً يهدف إلى توفير شبكة تداول بين البورصات إقليمياً ودولياً.

الاتفاقيات الثنائية

خلال الزيارة التي قام بها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى الدولة خلال العام الماضي، تم التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التعاون والتي شملت إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة كشريك لمركز خدمات الشحن البحرية – الجوية العالمي في مملكة البحرين، ومذكرة تفاهم في مجال التجارة وتبادل الفرص الاستثمارية والتي تشمل إنشاء مركز للمستثمر الإماراتي في البحرين، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، والتي تهدف إلى تبادل الفرص الاستثمارية المتاحة، والمعلومات الاقتصادية لكلا البلدين، وتبادل المعلومات حول القطاعات ذات الأولوية لجذب المستثمرين من كلا البلدين، إلى جانب تسهيل وتسريع إجراءات المستثمرين الإماراتيين للأعمال التجارية في البحرين، وللمستثمرين البحرينيين للأعمال التجارية في دولة الإمارات العربية المتحدة، والسماح للشركات المسجلة في الإمارات بممارسة الأنشطة التجارية في البحرين، بالإضافة إلى تبادل النشرات والمطبوعات والدراسات والأبحاث في مجال التجارة والاستثمار.

%6.9 نمو الاقتصاد البحريني في الربع الثاني من 2022

نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين نمواً حقيقياً بنسبة 6.95% و22.87% بالأسعار الجارية مقارنة بالربع الثاني من العام 2021، وفقاً للتقرير الذي أصدرته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية عن تقديرات الحسابات القومية البحرينية للربع الثاني من العام 2022، ويعود هذا النمو الاقتصادي إلى الارتفاع الذي حققه القطاع غير النفطي الذي بلغ 9.05% بالأسعار الحقيقية و17.83% بالأسعار الجارية، بينما تراجع القطاع النفطي بمعدل 2.20% بالأسعار الحقيقية نتيجة انخفاض كميات إنتاج النفط، فيما ارتفع بمقدار 51.66% بالأسعار الجارية انعكاساً لارتفاع أسعار النفط مقارنة بالربع المماثل من 2021.

وكشف التقرير عن تصدّر نشاط الفنادق والمطاعم بنسبة 18.13% و25.55% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، ما يعكس تعافي القطاع السياحي، حيث وصلت نسبة التعافي إلى 82% مقارنة بفترة ما قبل الجائحة وتحديداً بالربع الثاني من العام 2019 استناداً إلى أحدث إحصائيات وزارة السياحة.

وبيّن التقرير نمو قطاع المواصلات والاتصالات بمقدار 15.12% بالأسعار الحقيقية، و5.94% بالأسعار الجارية، كما شهدت الصناعات التحويلية ارتفاعاً بنسبة 7.63% و49.78% بالأسعار الحقيقية والجارية على التوالي، ونمت الخدمات الحكومية الأخرى بنسبة 7.57% بالأسعار الحقيقية و4.33% بالأسعار الجارية.

ووفقاً لصندوق النقد الدولي، حقق الاقتصاد البحريني نمواً بمعدل 2.2% في عام 2021، مدفوعاً بنمو قدره 2.8% في إجمالي الناتج المحلي غير النفطي. وكان التعافي مدعوماً بأداء قوي في قطاع الصناعات غير الهيدروكربونية، وكذلك في قطاعي تجارة التجزئة والضيافة.

ومع التعافي الاقتصادي وارتفاع أسعار النفط، تقلص عجز ميزانية الدولة إلى 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021، بينما تقلص عجز المالية العامة الكلي إلى 11.1% من إجمالي الناتج المحلي. كما حدث تحسن ملحوظ في الحساب الجاري، وحقق فائضاً قدره 6.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2021.