«المصرف المركزي» يؤكد استقرار وكفاءة النظام المالي

حسام عبدالنبي (دبي)

حافظت البنوك العاملة في الدولة على ملاءة مالية قوية خلال الربع الثالث من العام، حيث بلغت نسبة إجمالي كفاية رأس المال لدى البنوك %17.5 بنهاية سبتمبر، وهي أعلى بكثير من الحد الأدنى المنصوص عليه في أنظمة المصرف المركزي امتثالاً لإرشادات قواعد بازل 3 البالغة (%13)، حسب بيانات المصرف، التي أظهرت استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد الوطني. وتقيس نسب كفاية رأس المال مقدار رأسمال البنك المعبر عنه كنسبة مئوية من الأصول المرجحة بالمخاطر، وتشمل مصد الحفاظ على رأس المال بنسبة (%2.5) ونسبة (%8.5) الحد الأدنى للشق الأول من رأس المال، كما توفر نسبة كفاية رأس المال العالية الحماية للمودعين وتعزز استقرار وكفاءة النظام المالي للاقتصاد، حيث إنه اعتباراً من ديسمبر 2017، اتبعت البنوك في دولة الإمارات مبادئ بازل 3 لاحتساب نسب كفاية رأس المال بما يتماشى مع إرشادات الأنظمة والمعايير الصادرة عن المصرف المركزي.

التطورات النقدية والمصرفية

رصد تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال الصادر عن المصرف المركزي، ارتفاع إجمالي رأسمال واحتياطيات البنوك العاملة في الدولة 3.5% على أساس ربع سنوي ليصل إلى 413.3 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2022.

وقال، إن إجمالي أصول البنوك العاملة بالدولة ارتفع بنسبة 10.3% خلال الفترة من سبتمبر 2021 وشهر سبتمبر الماضي ليصل إلى 3.538 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2022، محققاً ارتفاعاً بنسبة 3.9% (على أساس ربعي)، منوهاً بأن إجمالي الائتمان المصرفي ارتفع بنسبة 5.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% (على أساس ربعي)، ليصل إلى 1.873 تريليون درهم في نهاية سبتمبر الماضي. وذكر التقرير أنه في نهاية شهر سبتمبر الماضي ارتفعت ودائع العملاء (المقيمين وغير المقيمين) لدى البنوك العاملة في الدولة بنسبة 12.6% (على أساس سنوي) لتصل إلى 2.186 تريليون درهم، وبنسبة 4.5% (على أساس ربعي)، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع ودائع المقيمين بنسبة 15.3% (على أساس سنوي)، وبنسبة 6.2% (على أساس ربعي) لتصل إلى 1.958 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من سنة 2022، ولكن في المقابل، تراجعت ودائع غير المقيمين بنسبة 6% (على أساس سنوي) وبنسبة 8% (على أساس ربعي) لتصل إلى 228.6 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر 2022.

عدد البنوك

وفيما يخص تطورات القطاع المصرفي، استقر عدد البنوك الوطنية دون تغيير في نهاية الربع الثالث من عام 2022، عند 23 بنكاً. وفي المقابل، انخفض عدد فروع هذه البنوك إلى 506 في نهاية شهر سبتمبر 2022. ومن جهة أخرى ارتفع عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية التابعة لهذه البنوك إلى 44 وحدة في نهاية الربع الثالث، بينما ظل عدد مكاتب الصرف ثابتاً عند 21 مكتباً في نهاية شهر سبتمبر 2022.

وأفاد التقرير بأن عدد بنوك دول مجلس التعاون العاملة في الدولة ظل ثابتاً في نهاية الربع الثالث من العام الجاري عند 6 بنوك، وبنك أعمال واحد، كما ظل عدد فروعها أيضاً ثابتاً عند 6 فروع في نهاية شهر سبتمبر 2022، ومن جهة أخرى بقي عدد البنوك الأجنبية عند نفس مستوى نهاية الربع السابق بعدد 21 بنكاً و68 فرعاً، منوهاً بأن عدد وحدات الخدمة المصرفية الإلكترونية لهذه البنوك ارتفع إلى 22 وحدة في نهاية الربع الثالث وبقي عدد مكاتب الصرف عند مكتب واحد في نهاية شهر سبتمبر 2022.

وبين التقرير أن التطورات التكنولوجية والهيكلية في القطاع المالي أدت إلى زيادة إمكانية الوصول إلى تطبيقات الخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول، والخدمات المصرفية عبر الإنترنت وسهولة استخدام أجهزة الصراف الآلي (ATM) على مدى السنوات العديدة الماضية، كما استمرت هذه التحسينات في تحقيق النتائج المنتظرة من خلال تعزيز سلاسة عمليات النظام المصرفي، موضحاً أن عدد أجهزة الصرف الآلي للبنوك العاملة في الدولة، بلغ 4376 جهازاً في نهاية شهر سبتمبر 2022. ولفت تقرير «المركزي» إلى أنه في نهاية الربع الثالث من العام الحالي بلغ عدد المنشآت المالية الأخرى التي تخضع لترخيص ورقابة المصرف المركزي 190 مؤسسة مالية بواقع (10) بنوك الأعمال، و(73) مكاتب التمثيل، و(18) شركات التمويل، و(86) محلات الصرافة، و(3) مكاتب الوساطة في تداول العملات والتوسط في عمليات السوق النقدي.

الأصول الأجنبية

وعن الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، أفاد التقرير بأنه خلال الفترة من سبتمبر 2021 إلى سبتمبر 2022 ارتفعت الأصول الأجنبية للمصرف المركزي بنسبة 1.7% (على أساس سنوي)، رغم تراجعها 9% من ديسمبر 2021 إلى سبتمبر 2022.

وأضاف التقرير أن إجمالي الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، انخفض في نهاية الربع الثالث من سنة 2022، بنسبة 2.1% (على أساس ربع سنوي) ليصل إلى 424.3 مليار درهم، عازياً هذا الانخفاض إلى تراجع ربع سنوي في أرصدة الحسابات الجارية والودائع لدى البنوك في الخارج بنسبة 0.4% (انخفاض ربع سنوي قدره 0.9 مليار درهم) وكذا في الأوراق المالية الأجنبية بنسبة 6.5%(انخفاض ربع سنوي قدره 8.4 مليار درهم)، ليطغي على الارتفاع في الأصول الأجنبية الأخرى للمصرف المركزي بنسبة 0.4% (ارتفاع ربع سنوي قدره 0.2 مليار درهم).

أسواق المال

وحسب بيانات المصرف المركزي، انخفض المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 2.1%، على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 140.7 مليار درهم ليصل إلى 2104.1 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وانخفضت قيمة التداول الربعية بنسبة 10.9% (على أساس ربع سنوي في الربع الثالث من سنة 2022 لتصل إلى 88 مليار درهم، وعلى أساس سنوي ارتفع مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة 51.5%).

وفيما يخص سوق دبي المالي، ذكر التقرير أن المتوسط الربعي للمؤشر العام لأسعار الأسهم في سوق دبي المالي سجل انخفاضاً بنسبة 1.7% على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022، وفي المقابل ارتفع المتوسط الربعي للقيمة السوقية للشركات المدرجة في هذا السوق بمقدار 12.7 مليار درهم ليصل إلى 566.9 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من سنة 2022 وانخفضت قيمة التداول الربعية بنسبة 25.5 (على أساس ربع سنوي خلال الربع الثالث من سنة 2022 لتصل إلى 19.8 مليار درهم)، لافتاً إلى أنه على أساس سنوي ارتفع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 26.0%.

الأصول السائلة

أظهرت إحصائيات مصرف الإمارات المركزي ارتفاع قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي بالدولة إلى 509.61 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس سنوي بنسبة 5% أو ما يعادل 24.4 مليار درهم مقارنة بنحو 485.22 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من 2021. وذكر تقرير مؤشرات السلامة المالية الأساسية للربع الثالث 2022، أن قيمة الأصول السائلة في القطاع المصرفي شكلت 14.6% من إجمالي أصول القطاع المصرفي البالغ قيمتها 3.5 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.

ارتفاع القروض الشخصية للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم

كشف مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع القروض الشخصية الممنوحة للمقيمين إلى 368.6 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري، بزيادة على أساس ربعي بنسبة 2% وعلى أساس سنوي بنسبة 7.2%. وأوضح المصرف المركزي، في تقرير التطورات النقدية والمصرفية للربع الثالث، أن قروض الأفراد الشخصية شكلت قرابة 19.7% من إجمالي الائتمان المصرفي في الدولة والبالغ 1.866 تريليون درهم في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.