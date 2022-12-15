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«الاتحاد للطيران» تسيّر رحلتين إلى نيويورك اعتباراً من أبريل 2023

«الاتحاد للطيران» تسيّر رحلتين إلى نيويورك اعتباراً من أبريل 2023
16 ديسمبر 2022 01:24

أبوظبي (وام) 

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ترفع الاتحاد للطيران عدد رحلاتها بين أبوظبي ونيويورك إلى رحلتين يومياً لتسهيل السفر أكثر بين الولايات المتحدة والإمارات العربية المتحدة. واعتباراً من 24 أبريل 2023، ستسيّر الاتحاد للطيران رحلتين في اليوم بين أبوظبي ونيويورك بمعدّل 14 رحلة أسبوعياً إلى مطار جون كينيدي الدولي (JFK) من دون توقف. وستتم خدمة الرحلات عبر طائرتي إيرباص A350 وبوينج 787-9 دريملاينر، الأكثر كفاءة في العالم من حيث استهلاك الوقود، وبنسبة انبعاثات كربونية أقل عن الجيل السابق من الطائرات عريضة البدن. وقال مارتن درو، نائب أول الرئيس لشؤون المبيعات العالمية والشحن في الاتحاد للطيران: تعدّ هذه الخطوة استجابة من الاتحاد للطيران للطلب الكبير من قبل عملائها لزيادة أعداد الرحلات إلى نيويورك ونظراً لسمعة الاتحاد المعروفة فيما تقدّمه من جودة عالية وتجارب سفر متفردة. ومن شأن زيادة الرحلات إلى نيويورك أن تمنح ضيوفنا مزيداً من الخيارات على امتداد وجهاتنا الرئيسية سواء بقصد العمل أو الترفيه. وأضاف: يمكن لضيوفنا المسافرين إلى الولايات المتحدة الاستفادة من خدمات مركز التخليص المسبق لمعاملات الولايات المتحدة في مطار أبوظبي والذي يعد الأول في منطقة الشرق الأوسط.

الاتحاد للطيران
أبوظبي
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