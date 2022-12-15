«منصة أبوظبي للأعمال» توسع نطاق خدماتها لتمكين رواد الأعمال

أبوظبي (وام)

وسعت «منصة أبوظبي للأعمال»، نطاق الخدمات التي تقدمها لتمكين رواد الأعمال والمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لتعزيز النمو والازدهار في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في التنمية المستدامة. ودشنت المنصة - التي أطلقت العام الماضي وتعد ثمرة للتعاون بين دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وصندوق خليفة لتطوير المشاريع وديونز فينشرز، التابعة لميديا كويست بيزنس - سلسلة من البرامج التعليمية المتاحة على شبكة الإنترنت لتزويد رواد الأعمال والشركات الناشئة بإرشادات لدعم رحلتهم في مجال الأعمال. وقالت موزة عبيد الناصري، المدير التنفيذي لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة بدائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي: «منذ إطلاقها، نجحت منصة أبوظبي للأعمال في تحقيق العديد من الإنجازات لدعم المشاريع متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة منذ تطوير الفكرة إلى مزاولة الأعمال، ونحرص على تطوير القطاع كونه يمثل أحد القطاعات الحيوية التي تسهم بدور مهم في تحقيق أهداف استراتيجية التنويع الاقتصادي عبر زيادة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، كما يسهم في توفير الوظائف في القطاعات التي تستند إلى اقتصاد المعرفة والابتكار».