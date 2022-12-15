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250 شركة ناشئة عالمية من 30 دولة تستعرض مستقبل التجزئة الفاخرة

250 شركة ناشئة عالمية من 30 دولة تستعرض مستقبل التجزئة الفاخرة
16 ديسمبر 2022 01:16

دبي (الاتحاد) 

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أعلنت مؤسسة دبي للمستقبل عن فوز شركة «لايف كرو» الناشئة من فرنسا بتحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة، الذي استقطب أكثر من 250 شركة ناشئة من 30 دولة حول العالم لاستعراض حلول مبتكرة وخدمات جديدة تضمن للعملاء تجربة متفردة في قطاع التجزئة.
وساهم التحدي الذي تم إطلاقه في أبريل الماضي بالتعاون بين شركة «ريتشمونت» العالمية و«مسرعات دبي للمستقبل» إحدى مبادرات مؤسسة دبي للمستقبل، بإتاحة الفرصة لرواد الأعمال وأصحاب الأفكار المبتكرة لتطوير تجارب مخصصة في قطاع التجزئة الفاخرة تلبي احتياجات العملاء وفق رغباتهم، وترتقي بقدرة العلامات التجارية على توظيف أبرز التقنيات المتقدمة لتحليل البيانات ودراسة سلوك وتفاعل العملاء، وتعزيز التواصل معهم.
وشهدت المرحلة النهائية لتحدي تصميم مستقبل التجزئة الفاخرة تأهل 5 شركات ناشئة من المملكة المتحدة وفرنسا والولايات المتحدة.
ونجحت «لايف كرو» بالفوز بهذا التحدي بفضل تقديمها لتجربة مبتكرة لمساعدة تجار التجزئة على فهم الملف الشخصي لزوار متجرهم وسبب الزيارة وقرارات الشراء والاعتماد على مختلف أنواع البيانات من مندوبي المبيعات من خلال الإجابة على بعض الأسئلة على هواتفهم أو أجهزتهم اللوحية بعد تفاعلهم مع العملاء، وتحليل المعطيات وسلوكيات العملاء.
وأكد عبد العزيز الجزيري، نائب الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن دبي مختبر عالمي لتمكين الخبراء والشركات الناشئة ورواد الأعمال من تطوير حلول جديدة لتحديات المستقبل.

مؤسسة دبي للمستقبل
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